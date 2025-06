Asia Argento festeggia 4 anni di sobrietà con un toccante post su Instagram carico di gratitudine e forza: “Non è stato facile”.

Asia Argento, attrice e regista tra le più controverse e iconiche del panorama italiano, ha condiviso su Instagram un traguardo molto personale e significativo: quattro anni di sobrietà. Il post, pubblicato alla mezzanotte del 9 giugno, è un inno alla sua forza, ma anche una confessione intima e privata. Scopriamo che cosa ha detto.

Asia Argento: un messaggio di speranza

“Quattro anni. Quattro anni di sobrietà, di pulizia, di verità cercata a mani nude. Non è stato facile. Non lo è mai per nessuno. Ogni giorno scelgo la vita, anche quando pesa” scrive Asia Argento su Instagram, accompagnando le parole con una nota in cui aggiunge: “Solo per oggi non avrò paura, non avrò paura soprattutto di gioire di cosa è bello e di credere che, come io do al mondo, così il mondo darà a me“.

Anna Lou e Asia Argento

Nel suo post, Asia Argento esprime profonda riconoscenza verso chi le è stato accanto nel difficile percorso verso la sobrietà: “Non sarei qui senza chi mi ha teso la mano, senza chi ha creduto in me anche quando io non ci riuscivo“.

L’attrice ha voluto ringraziare “Chi ha saputo perdonarmi, chi comprende senza bisogno di spiegazioni, a chi c’era, a chi c’è, a chi non c’è più“.

Asia Argento: un nuovo inizio all’insegna della libertà

Asia Argento conclude il suo post celebrando “La libertà e il coraggio di non scappare dal disagio” dimostrando come, anche nei momenti più bui, sia possibile scegliere la luce.

Sotto al post tanti amici, colleghi e fan hanno lasciato un commento, tra cui l’attrice Elena Sofia Ricci che ha scritto: “Sii veramente tanto tanto fiera di te! Sei bravissima“.

Anche Matilde Gioli ha commentato il post con tenere parole: “Sei fortissima sorella“.