Fedez rompe il naso al Rosso durante una diretta TikTok, poi la corsa in ospedale: il video diventa virale. Scopri cos’è successo.

Un momento di leggerezza si è trasformato in un incidente in piena regola. Durante una diretta su TikTok, Fedez ha colpito involontariamente il content creator Il Rosso, ventiduenne ormai presenza fissa nella vita del rapper, rompendogli il naso. Poi la corsa in ospedale. Ma scopriamo che cosa è successo.

Fedez e Il Rosso: il video diventa virale

I due si stavano allenando con sessioni di sparring, ma un colpo mal calibrato ha messo fine alla diretta, lasciando l’amico visibilmente stordito e costringendolo a recarsi in ospedale.

Il Rosso, impegnato nella preparazione per un match di boxe previsto per fine giugno, è stato subito soccorso da Fedez. Pochi minuti dopo, ha pubblicato una foto davanti al reparto di radiologia in cui ha confermando che dovrà essere operato.

Qui il video TikTok pubblicato da Il Rosso direttamente dall’ospedale.

Nonostante il colpo ricevuto, ha mantenuto un tono ironico: “Penso che denuncerò Fedez“, ha scherzato, seguito da un’altra battuta: “Comprami una Maserati“.

Il video virale scatena i commenti sui social

Il video dell’incidente ha fatto il giro dei social nel giro di poche ore, generando migliaia di commenti e meme. C’è chi ha criticato la leggerezza dell’episodio, chi ha ironizzato sulla situazione e chi si è concentrato sulla frequentazione sempre più stretta tra Fedez e il giovane creator.

Molti utenti hanno notato come Fedez stia passando sempre più tempo con ventenni, insinuando che abbia rotto con il suo vecchio giro di amici: “Ha litigato con tutti gli adulti e gli restano solo loro“, ha scritto qualcuno su X.

Fedez, da sempre appassionato di boxe, ha chiarito che si è trattato di un incidente. Anche Il Rosso ha confermato che non c’è alcuna tensione tra loro, e che l’amicizia rimane solida.