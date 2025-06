Al Bano ignora le polemiche, terrà un concerto a San Pietroburgo il 20 giugno: “Non temo critiche, canto per la pace”.

Aveva già fatto discutere il rapporto tra Al Bano e Vladimir Putin, ma adesso il cantante ha deciso di ignorare le critiche e di volare in Russia per un concerto. Il celebre cantante di Cellino San Marco ha annunciato che si esibirà in Russia, a San Pietroburgo, il prossimo 20 giugno, con un evento che lui stesso ha definito “Concerto per la pace“.

La notizia, riportata dall’agenzia Ansa, ha immediatamente acceso il dibattito, considerando l’attuale contesto geopolitico e le tensioni legate al conflitto russo-ucraino. Ma scopriamo che cosa ha dichiarato Carrisi.

Al Bano risponde alle critiche: “Non temo le accuse di essere amico di Putin”

“Sono amico di chi percepisce la bellezza del sostantivo pace” ha dichiarato Al Bano, rispondendo così alle polemiche nate in Italia dopo l’annuncio.

Il cantante ha ribadito di non temere né le proteste né le accuse di essere vicino al presidente Vladimir Putin. Al contrario, ha affermato che “Chi ama la pace deve agire anche attraverso la musica“.

Al Bano

Accanto a lui sul palco ci sarà anche Iva Zanicchi, da lui personalmente invitata a partecipare al concerto, insieme ai suoi musicisti. Un’iniziativa che, nelle intenzioni dell’artista di Cellino San Marco, vuole essere un messaggio distensivo, un gesto artistico oltre le tensioni politiche.

La musica come messaggera di pace: i precedenti

Non è la prima volta che artisti italiani si esibiscono in Russia nonostante le controversie internazionali.

Anche Pupo, nel marzo 2024, aveva partecipato a uno show a Mosca, motivando la sua presenza come “Un modesto contributo alla pace“. Il cantante aveva raccontato di un sogno in cui due leader nemici si univano grazie a una canzone.

Tuttavia, così come nel caso di Pupo, la decisione di Albano Carrisi è destinata a suscitare scalpore e critiche.