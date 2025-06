Re Carlo III combatte il cancro con cure costanti: la malattia è sotto controllo ma potrebbe non scomparire.

La salute di re Carlo III torna al centro dell’attenzione pubblica dopo nuove dichiarazioni provenienti da fonti vicine alla famiglia reale. Secondo quanto riportato dal Telegraph e rilanciato da diversi media britannici, il sovrano potrebbe “Morire con il cancro“, anche se non necessariamente a causa della malattia. Una precisazione che, pur rassicurando in parte sul decorso, solleva dubbi sul reale stato delle sue condizioni. Ma scopriamo che cosa sta succedendo e come sta oggi il sovrano.

Re Carlo III: la verità sul tumore del sovrano

Il cancro, pur non identificato ufficialmente, non sarebbe alla prostata, come specificato da fonti ufficiali di Buckingham Palace. Tuttavia, la natura esatta della patologia rimane coperta dal riserbo.

I trattamenti a cui re Carlo III si sottopone sembrano efficaci nel contenere l’avanzata della malattia, ma non si parla di una possibile guarigione completa.

Re Carlo III

In questo periodo difficile, re Carlo III è circondato dal sostegno della famiglia. Il principe William, destinato a succedergli sul trono, e sua moglie Catherine, recentemente rientrata dopo le sue cure oncologiche, sono tra i principali punti di riferimento del sovrano. Anche il principe Edoardo e la moglie Sophie si sono stretti attorno al re.

Diversa la situazione con il principe Harry, che ha espresso il desiderio di ricucire il rapporto con il padre, consapevole che il tempo potrebbe non essere molto. Intanto, la regina Camilla rimane al fianco del marito, pur mantenendo un profilo più riservato.

Clarence House al posto di Buckingham: la scelta del re

Un altro elemento che testimonia il cambiamento nella vita di re Carlo III è la decisione di non trasferirsi a Buckingham Palace, come prevedrebbe la tradizione.

Il sovrano, infatti, ha scelto di stabilirsi a Clarence House, una residenza più discreta e raccolta, meglio adatta alla sua età e alla gestione della malattia.