Orietta Berti rimprovera Fedez durante il podcast: “Sei peggiorato dopo il divorzio”. L’acceso botta e risposta.

Durante l’ultima puntata del Pulp Podcast, celebre podcast in cui non mancano i colpi di scena condotto da Fedez e Mr Marra, si è verificato un momento di forte tensione tra il rapper milanese e la celebre cantante Orietta Berti, ospite della puntata. L’incontro, che inizialmente sembrava amichevole, è rapidamente degenerato in un acceso botta e risposta. Ma scopriamo che cosa è successo e cos’ha detto la cantante.

Orietta Berti rimprovera Fedez

Orietta Berti, nota per la sua compostezza e schiettezza, ha criticato apertamente Fedez per l’uso eccessivo di termini volgari durante la conversazione. “Federico, sei peggiorato nel linguaggio” ha detto Orietta, sottolineando un cambiamento nel comportamento del rapper. La risposta di Fedez non si è fatta attendere: “È il divorzio, Orietta“.

Qui il video della puntata.

Nonostante il tono ironico, le parole hanno avuto un peso. Mr Marra ha cercato di alleggerire la situazione, ma Fedez ha ammesso il cambiamento: “Eh, ma ha ragione“.

A questo punto, Orietta ha assunto un tono più materno e comprensivo, ricordando i momenti in cui il rapper le parlava con amore dei figli. “Lui è un bravo ragazzo e rispetta il prossimo, come non fanno in questo ambiente” ha detto la cantante.

Fedez e Orietta Berti: una straordinaria amicizia

Non è la prima volta che i due artisti si trovano a collaborare. Nel 2021, Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro hanno lanciato la hit “Mille“, un brano che ha scalato le classifiche italiane diventando uno dei tormentoni dell’estate. Nonostante il successo, la distanza tra Fedez e Lauro sembra oggi più evidente, soprattutto alla luce dei recenti sviluppi personali di Fedez.

Tuttavia, tra Fedez e Orietta Berti l’amicizia rimane profonda, nonostante le critiche che la cantante ha rivolto al rapper.