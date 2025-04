Al netto anche del recente viaggio in Italia, su Re Carlo piompano i “timori” della consorte, la Regina Camilla. Cosa filtra sulla Royal Family.

Solamente pochi giorni fa era stato svelato un particolare retroscena sul ricovero di Re Carlo in merito ad alcuni effetti collaterali delle cure contro il cancro. Ma come sta adesso il sovrano inglese? A fornire qualche dettaglio è stata la Regina Camilla che, come riportato dai tabloid britannici, avrebbe fatto il punto della situazione manifestando una certa preoccupazione e spiegando anche le ragioni di tale apprensione.

Re Carlo: il ricovero e la sua salute

Sebbene in questi ultimi giorni Re Carlo e la Regina Camilla siano stati protagonisti di un viaggio in Italia dove tutto è filato assolutamente per il veerso giusto. Solamente poche ore prima, nel Regno Unito, si era diffusa la notizia, poi confermata anche da Buckingham Palace, a proposito di un recente ricovero di King Charles.

Re Carlo III e la regina Camilla – www.donnaglamour.it

Il Re, infatti, è stato costretto a dover affrontare un nuovo ostacolo nella sua battaglia contro il cancro. Il sovrano, dopo aver ricevuto un trattamento programmato, ha sperimentato alcuni effetti collaterali che hanno reso necessario un breve ricovero in ospedale. Come detto, tale notizia, era poi stata confermata anche da fonti ufficiali di Buckingham Palace che poi pure precisato come il ricovero sia stato solo un qualcosa di precauzionale.

La preoccupazione della Regina Camilla

Ma come starebbe davvero il sovrano? A dare qualche dettaglio è stata la Regina Camilla. Da fonti inglesi, pare che la donna sia “preoccupata” per la salute del marito. Non tanto per un fattore legato alla malattia quanto per il troppo lavoro. “Ama il suo lavoro e questo lo spinge ad andare avanti”. In questo senso la salute del Re starebbe “migliorando, ora il sovrano vuol fare sempre di più”.

In tale ottica, la Regina ha spiegato: “Lui vuole fare sempre di più. Questo è il problema”. La preoccupazione, per così dire, della Queen sarebbe anche la stessa di fonti di Palazzo. “Ci abbiamo provato tutti! Ma come tutti avranno visto, il re ama il suo lavoro e ama interagire con quante più persone possibile”, hanno fatto sapere alcuni molto vicini alla Royal Family.