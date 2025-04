Francesca Fagnani non vede l’ora: è pronta per Belve, il messaggio

Sta per iniziare la nuova stagione di Belve con Francesca Fagnani. La conferma è arrivata dai messaggi social della conduttrice.

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato: Belve, il talk show cult ideato e condotto da Francesca Fagnani, tornerà in onda su Rai 2 molto presto. In attesa di vedere se le prime voci sugli ospiti della giornalista saranno confermati, la conduttirce ha scelto di far alzare la temperatura e la trepidazione sulla nuova stagione con alcune stories sui social.

Belve, pronti per la nuova edizione 2025

Manca ormai pochissimo alla nuova stagione di Belve con Francesca Fagnani. Infatti, in queste ore sono arrivate tante conferme sulla data di partenza con le prime interviste taglienti della giornalista. A partire da martedì 22 aprile 2025, infatti, partirà la nuova edizione della trasmissione di Rai 2 che si annuncia più scoppiettante che mai.

Francesca Fagnani – www.donnaglamour.it

Il programma, ormai diventato un appuntamento fisso per gli appassionati delle interviste fuori dagli schemi, andrà in onda in prima serata con un nuovo ciclo di puntate che si preannunciano ancora più intense, pungenti e rivelatrici. Come da tradizione, la giornalista romana incontrerà personaggi noti del mondo dello spettacolo, della politica e dell’attualità, sottoponendoli alle sue domande taglienti e senza sconti. Il format si conferma come uno dei più originali e riconoscibili della televisione italiana, capace di mescolare ironia, tensione e profondità con uno stile unico.

Il messaggio di Francesca Fagnani su Belve

A dare ulteriore conferma sulla data del grande ritorno è stata la stessa Fagnani che ha pubblicato una serie di storie su Instagram con una scritta semplice ma inequivocabile: “Stiamo tornando eh. 22 aprile 2025“. Una frase che, con la sua leggerezza solo apparente, è bastata per scatenare l’entusiasmo dei fan del programma e per far schizzare l’hype alle stelle. Lo stile diretto e autentico della Fagnani si rispecchia anche nella sua comunicazione social, che riesce a creare un rapporto immediato e sincero con il pubblico.

Le sue stories non sono solo annunci, ma piccoli teaser del tono che ritroveremo nel programma: graffiante, ironico e mai banale. Con questa nuova edizione, Belve promette di mantenere alta l’asticella del confronto televisivo, dando voce a ospiti pronti a mettersi in gioco e a rivelarsi come non li abbiamo mai visti prima.