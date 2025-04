“Cosa è successo davvero tra la Ferragni e Provera”: la verità dopo una cena

Le voci di crisi tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera e i nuovi rumors relativi alla storia tra i due che non sarebbe finita.

I presunti messaggi degli amici di Giovanni Tronchetti Provera con tanto di “festa” per la rottura con Chiara Ferragni sarebbero solo l’ennesima indiscrezione, non veritiera, sulla relazione tra l’imprenditore e la nota influencer. Almeno questo è il ribaltone, con tanto di verità, che starebbe venendo a galla in queste ultime ore.

Chiara Ferragni: la presunta fine con Provera

Solamente poche ore fa, era rimbalzato con insistenza il rumor relativo alla presunta fine della relazione tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera. Stando ad alcune ricostruzioni, sarebbero addirittura spuntati dei messaggi degli amici dell’imprenditore che “brindavano” allo stop tra i due. Ma come starebbero veramente le cose?

A fornire nuovi dettagli in merito alle voci sulla Ferragni e Provera è stato, ora, l’esperto Gabriele Parpiglia che ha ricostruito in maniera ben differente le ultime vicende legate alla coppia tanto discussa. Tra i due, infatti, ci sarebbe stato un piccolo momento di down che, però, si sarebbe successivamente risolto.

La crisi e la verità sulla relazione

La storia tra la Ferragni e Provera non sarebbe affatto finita. Anzi. La crisi, che evidentemente c’è stata, sarebbe stata ampiamente superata. Stando a Parpiglia, infatti, le voci sui messaggi degli amici di Provera e la festa per la “rottura” sarebbero solo una fake news.

“FAKE NEWS – Non si sono assolutamente lasciati“, ha scritto in una storia su Instagram Parpiglia. “Sabato cena insieme. Nessuno ha brindato per la fine della storia. Hanno avuto un momento di crisi superato“. Sarà davverò così? Staremo a vedere se i diretti interessati vorranno fornire qualche versione riguardo a queste indiscrezioni sul loro conto oppure preferiranno il silenzio come fatto, per altro, da quando hanno iniziato la frequentazione ormai da diverso tempo.