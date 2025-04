“Un trauma”: Panariello allo scoperto su Sanremo. Poi la “proposta”

Giorgio Panariello ha raccontato la sua esperienza al Festival di Sanremo aprendo le porte ad un futuro riuolo “da spalla” alla kermesse.

Dopo le aspre critiche di Linus alle canzoni dell’ultimo Sanremo, ecco ulteriori particolari affermazioni sulla kermesse musicale. In questo caso a parlarne è stato il famoso attore e comico, Giorgio Panariello, intervenuto in Radio su Rtl 102.5. Da parte sua, l’uomo ha svelato alcuni dettagli sulla propria esperienza all’Ariston e, allo stesso tempo, ha dato uno sguardo al futuro…

Panariello e la visione su Sanremo

Intervenuto in Radio, a Rtl 102.5, Giorgio Panariello ha avuto modo di parlare di Sanremo tra quello che è stato recentemente fino alla sua personale esperienza. In questo senso non sono mancati retroscena molto importanti. “Quando ho fatto il mio, finita la conferenza stampa sono stato un paio d’ore a guardare il soffitto, a pensare ma che mi hanno detto questi? Ma chi me l’ha fatto fare“, ha ammesso il comico e volto tv.

Panariello ha poi sottolineato: “L’artista ha una sensibilità differente, così come la sensibilità la mette nella sua arte, è anche uno che è debole di fronte alle accuse, alle critiche, anche alle volte inutili, spietate. È giusto che tu critichi, però… Per alcuni di noi diventa un trauma. Per me Sanremo uguale trauma“.

L’idea “spalla” per il futuro

Il comico, che per l’occasione ha messo da parte l’ironia per concentrarsi in maniera serie proprio sull’argomento, ha quindi spiegato che direbbe no ad una ipotesi di conduzione della kermesse in futuro. Diverso il discorso se fosse chiamato in coppia con l’amico Carlo Conti con un ruolo ben preciso ma non di primissimo piano. “Non lo farei per quello”, ha dichiarato Panariello. Poi, la proposta per il futuro con tanto di apertura: “Se poi con Carlo conduttore, da spalla, magari sì…”.