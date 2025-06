Durante il concerto di Elodie a San Siro il pubblico ha urlato “Marracash”: ecco come ha reagito la cantante sul palco.

Nella serata di ieri, domenica 8 giugno 2025, Elodie ha fatto la storia esibendosi per la prima volta in uno stadio, il mitico San Siro di Milano. Un evento attesissimo dai fan, che hanno potuto assistere a uno show energico, curato e carico di emozioni. La cantante romana ha regalato al pubblico due ore e mezza di musica, ballo e interpretazioni intense. Ma non sono mancati i colpi di scena. Scopriamo che cosa è successo.

“Niente canzoni d’amore”: il momento dedicato a Marracash

Uno dei momenti più toccanti è arrivato quando Elodie ha eseguito “Niente canzoni d’amore“, brano originariamente firmato da Marracash e Federica Abbate, che la cantante aveva reinterpretato nel suo album This Is Elodie del 2020.

Il pubblico, sorpreso e visibilmente emozionato, ha accolto la performance con entusiasmo e, proprio in quel frangente, molti hanno urlato a gran voce il nome del rapper milanese.

Qui il video dell’esibizione della cantante.

Nonostante il clamore, Elodie ha mantenuto un atteggiamento professionale e impeccabile: nessun cenno, nessuna reazione visibile. Ha continuato a cantare con eleganza e padronanza della scena, ignorando volutamente le grida del pubblico. Una scelta che ha diviso i fan: c’è chi ha apprezzato la sua compostezza e chi, invece, avrebbe voluto una risposta più emotiva.

Anche “Margarita” riaccende i ricordi

La serata ha riservato un altro riferimento indiretto all’ex compagno della cantante: durante l’ultimo blocco del concerto, Elodie ha cantato Margarita, brano scritto insieme a Lorenzo Fragola, Carl Brave, Franco126 e lo stesso Marracash.

Anche in questo caso, la folla ha reagito con entusiasmo e nuovi cori per il rapper si sono levati dallo stadio.

Nonostante i continui riferimenti all’ex compagno, la cantante non ha fatto commenti.