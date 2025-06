Elodie: la scaletta dei concerti del tour 2025

Vi presentiamo la scaletta concerti 2025 di Elodie: dalle tappe in programma alle canzoni che porterà in scena in tutta Italia.

Tutto pronto per il The Stadium Tour 2025 di Elodie. La cantante si esibirà in location italiane molto ambite, con due concerti che lasceranno il segno. E’ stata lei stessa ad anticipare che lo spettacolo sarà composto da “4 atti, 4 versioni di me”. Scopriamo le date e la scaletta.

Elodie, le date del tour 2025

Due grandi appuntamenti per il tour 2025 di Elodie. La cantante, che negli ultimi periodi è stata impegnata anche al cinema con il film Fuori di Mario Martone, si concede ai fan con due concerti curati fin nei minimi dettagli, un vero e proprio show che lascerà a bocca aperta gli spettatori. Ovviamente, per l’occasione la Di Patrizi ha preparato pure una scaletta indimenticabile.

I concerti, che Elodie ha già anticipato saranno composti da “4 atti, 4 versioni di me“, faranno ballare i fan “come mai prima“. In entrambe le tappe, l’artista sarà accompagnata da Nina Kraviz, la deejay techno russa più famosa al mondo. Di seguito, le date e le location del tour 2025 di Elodie:

8 giugno – Stadio San Siro, Milano;

12 giugno – Stadio Diego Armando Maradona, Napoli.

Per quanto riguarda i biglietti, i prezzi variano in base al posto che si sceglie. In entrambe le location, vanno da un minimo di 50 a un massimo di 80 euro.

La scaletta delle canzoni dei concerti 2025

Elodie porterà in scena nei concerti del tour 2025 i suoi più grandi successi. Ecco quale sarà la scaletta: