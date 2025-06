Labubu in vendita alla Rinascente di Milano: affrettatevi, lo store è temporaneo!

Labubu sbarca alla Rinascente di Milano con un pop-up store temporaneo: ecco le date da segnare in agenda per entrare nel mondo di Pop Mart.

Non solo nel negozio di Corso Buenos Aires a Milano, i Labubu si troveranno in vendita anche all’interno della Rinascente. Il pop-up store sarà temporaneo, per cui i fan del gadget firmato Pop Mart devono sbrigarsi se vogliono immergersi nell’universo dell’iconico brand.

Labubu sbarca alla Rinascente di Milano per un mese

Pop Mart, leader mondiale dei gadget, segna un altro punto importante: i suoi Labubu entrano alla Rinascente di Milano, nei pressi di Piazza Duomo. Fino a oggi, i fan più accaniti del pupazzetto peloso della linea The Monsters, erano costretti a fare ore di coda nell’unico store italiano disponibile, quello in Corso Buonos Aires. Adesso, invece, hanno un’altra possibilità, sempre nel capoluogo lombardo.

Il pop-up store, che oltre ai Labubu conterrà anche gli altri articoli di Pop Mart, occuperà il piano -1 della Rinascente. Uno spazio piccolo, di 24 metri quadri, che riuscirà comunque a contenere tutti i must have del brand: Hirono, SkullPanda, Molly, Dimoo e The Monsters. Inoltre, saranno disponibili i prodotti realizzati in collaborazione con marchi come Harry Potter, Iron Man, Spiderman, Animali Fantastici, Spongebob e Topolino.

Labubu & Co.: le date di apertura e chiusura dello store

Labubu e gli altri prodotti di Pop Mart occuperanno uno spazio alla Rinascente di Milano dal 3 giugno all’1 luglio 2025. I seguaci più accaniti hanno tempo poco meno di un mese per assicurarsi uno degli iconici pupazzi, ma è bene sottolineare che il negozio di Corso Buenos Aires continuerà ad essere aperto. Non solo, il capo del comparto Vendite Marco Ardizzone ha annunciato che entro la fine di luglio verrà aperto anche il secondo store ufficiale del marchio.