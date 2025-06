Simone e Sonia B. sono la seconda coppia di Temptation Island 2025 e litigano già nel video di presentazione.

Temptation Island 2025 sta per arrivare, e sta già facendo parlare. Il celebre reality dei sentimenti, condotto come sempre da Filippo Bisciglia, debutterà il 3 luglio in prima serata su Canale 5. Dopo l’annuncio della prima coppia, composta da Alessio e Sonia M., è ora il turno della seconda coppia ufficiale: Simone e Sonia B., entrambi originari di Modena. Scopriamo tutti i dettagli sulla nuova coppia.

Simone e Sonia B.: tra amore e dubbi

Simone, 28 anni, personal trainer, racconta nel video di presentazione: “Sono fidanzato con Sonia da 6 anni e conviviamo da 5 anni e mezzo. Ho scritto io a Temptation Island perché ho bisogno di capire se la nostra relazione può continuare“.

Una motivazione forte, ma anche dolorosa. Sonia B., infatti, rivela: “Il nostro rapporto è diventato piatto. Sento che ci siamo allontanati. Lui dice che sono cambiata, ma è stato il suo atteggiamento a farmi perdere sicurezza. Vivo nel ricordo di ciò che eravamo“.

Prima lite in video: la tensione è già alta

Il pubblico ha potuto assistere a un primo scontro acceso tra i due, andato in onda nel promo ufficiale. Sonia B. scoppia in lacrime chiedendo: “Da quanto tempo non mi dici più ‘Sei bella’?“. Simone risponde in modo distaccato, ricordandole che poco prima le aveva detto che stava bene con il rossetto rosso. Ma Sonia non ci sta: “Devo essere io a chiederti se ti piaccio?“.

La coppia sembra già in crisi ancora prima di iniziare il percorso nel villaggio. I fan del programma sono già divisi: c’è chi pensa che riusciranno a superare la prova e chi, invece, scommette su un imminente tradimento a Temptation Island.