Il padre delle sorelle Selassié esce dal carcere e difende la figlia Lulù dopo le dure accuse di Bortuzzo.

Aklile Berhan Makonnen Hailé Selassié, conosciuto anche come Giulio Bissiri, padre delle famose sorelle Selassié del Grande Fratello Vip 2021, è tornato a parlare pubblicamente dopo la sua scarcerazione. Arrestato nel 2021 in Svizzera per una presunta truffa a due imprenditori, ha scontato gran parte della pena ed è oggi libero per buona condotta. In un’intervista esclusiva rilasciata al settimanale Chi, l’uomo ha rotto il silenzi sulle sue origini e risponde alle accuse di Bortuzzo.

Lulù Selassié: le parole del padre dopo il carcere

L’uomo, nella lunga intervista rivendica le sue origini nobili: “Sono un principe. Mio padre era il duca di Harar, figlio dell’imperatore Hailé Selassié I d’Etiopia“.

Secondo Selassié, il suo arresto fu frutto di fraintendimenti e accanimenti giudiziari: “Ho tutta la documentazione che prova chi sono. Non ho mai costretto nessuno a investire, i legali erano coinvolti e tutto era chiaro“.

Clarissa Selassié

Nonostante il periodo trascorso in carcere, il padre delle “principesse” è rimasto al corrente delle recenti problematiche che hanno coinvolto la famiglia, e in particolare la figlia Lucrezia. Ma scopriamo che cosa ha detto.

Il commento su Lulù e la rottura con Manuel Bortuzzo

Il padre delle sorelle Selassié ha anche commentato il difficile epilogo della relazione tra Lulù e il nuotatore Manuel Bortuzzo. “Lulù è una persona delicata. Non si merita di essere trattata come una cameriera. È una principessa, nell’animo prima di tutto” ha dichiarato.

Ha poi criticato duramente l’intervista di Bortuzzo a Verissimo, che ha spinto la figlia a sporgere denuncia: “Ci sono rimasto male. Alcune cose non si dicono dopo ciò che si è condiviso“.

Nonostante le controversie che hanno circondato la famiglia, le sorelle Selassié continuano a mantenere alta la loro popolarità. Jessica, vincitrice del GF Vip, Clarissa e Lulù sono sempre più attive sui social e nel mondo dello spettacolo.