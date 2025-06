La star di Un medico in famiglia, Margot Sikabonyi, annuncia ai fan la sua terza gravidanza: il video social.

Margot Sikabonyi, celebre per il ruolo di Maria Martini nella storica fiction Un medico in famiglia, ha annunciato di essere in dolce attesa del suo terzo figlio. A 42 anni, l’attrice ha catturato l’attenzione dei fan con una notizia che ha lasciato tutti senza parole. Il lieto annuncio è arrivato tramite un video postato sul suo profilo Instagram, nel quale appare sorridente e serena, mentre mostra il pancino con un gesto tenero e simbolico. Ma scopriamo tutti i dettagli della lieta notizia.

Un messaggio spontaneo e pieno di emozione

Nel video, Margot Sikabonyi si è mostrata seduta su una panchina con una tazza in mano, raccontando con emozione e spontaneità la grande novità.

“Mamma mia, mamma mia. Quanto tempo è passato… è successo qualcosa di grande” ha detto prima di alzarsi e posare la tazza accanto a una più piccola, come a simboleggiare la nuova vita in arrivo. Un modo creativo e delicato per condividere una notizia così personale.

L’annuncio di Margot Sikabonyi rappresenta non solo un momento di gioia personale, ma anche un ritorno sotto i riflettori che risveglia l’affetto del pubblico. In tanti hanno commentato con entusiasmo il video, augurandole ogni bene per questa nuova e meravigliosa avventura.

Chi è il padre del bebè in arrivo

Nonostante la felicità espressa nel video, Margot Sikabonyi non ha rivelato alcun dettaglio sull’identità del padre del bambino.

Dopo la separazione dall’editore Jacopo Lupi, con cui ha avuto i suoi primi due figli, Bruno James e Leonardo, l’attrice non ha mai ufficializzato nuove relazioni. Anche per questo, l’annuncio ha sorpreso profondamente i follower, alimentando la curiosità attorno alla sua vita privata.

Margot Sikabonyi, oggi anche insegnante di yoga, ha raccontato più volte di aver vissuto momenti difficili dopo la fama giunta in giovane età. Dopo aver lasciato il set più volte, ha viaggiato, studiato recitazione all’estero e intrapreso un cammino spirituale che l’ha portata fino alle Hawaii e a Vancouver. Ora, tra cinema e benessere, si prepara ad accogliere il terzo figlio con la serenità di chi ha imparato a scegliere solo ciò che la fa stare bene.