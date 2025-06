Il mondo dello spettacolo piange la scomparsa di Ananda Lewis, storica VJ di MTV negli anni ’90, morta a 52 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro al seno. La notizia è stata confermata dalla sorella, Lakshmi Emory, che ha condiviso un commosso messaggio su Facebook. Ananda aveva rivelato nell’ottobre 2024 che il suo tumore era arrivato allo stadio IV. Ma scopriamo tutti i dettagli sulla sua straordinaria carriera.

Ananda Lewis aveva parlato pubblicamente della sua malattia nel 2020, raccontando di aver ricevuto la diagnosi iniziale grazie a un autoesame. In quell’occasione, aveva ammesso di aver posticipato le mammografie, ma ha invitato con forza i suoi follower a non fare lo stesso errore.

“La diagnosi precoce può salvargli la vita” aveva detto. La conduttrice aveva anche spiegato come il cancro avesse cambiato la sua prospettiva di vita, portandola a rivalutare le sue priorità e a riscoprire la gioia nelle piccole cose quotidiane.

La notizia della sua scomparsa è stata condivisa anche dalla pagina ufficiale di MTV. Nel post si legge: “Siamo addolorati nell’apprendere della scomparsa dell’amata VJ di MTV, Ananda Lewis. Attraverso la sua conduzione e le sue interviste, Ananda ha contribuito a far crescere una generazione di appassionati di musica. I nostri pensieri sono rivolti alla sua famiglia e ai suoi cari“.

We’re saddened to learn of the passing of beloved MTV VJ, Ananda Lewis. Through her on-air hosting and interviews, Ananda helped raise a generation of music fans. Our thoughts are with her family & loved ones. pic.twitter.com/7hMq56GLDR