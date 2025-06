L’Isola dei Famosi chiude prima: doppia puntata e finale il 2 luglio, la corsa di Mediaset prima di Temptation Island.

Il palinsesto di Canale 5 cambia ancora una volta e lo fa con una decisione che non è passata inosservata. L’Isola dei Famosi, il reality show di sopravvivenza condotto da Veronica Gentili, si avvia alla conclusione con una settimana d’anticipo rispetto alla programmazione iniziale. I motivi? Il Biscione sta premendo sull’acceleratore. Scopriamo che cosa sta succedendo.

Le nuove date dell’Isola dei Famosi: arriva il doppio appuntamento

In base alle ultime indiscrezioni, pare che la finale del reality condotto da Gentili sarebbe fissata per mercoledì 2 luglio 2025, mentre è stato previsto un raddoppio settimanale per mandare in onda tutte le puntate previste.

Infatti, per rispettare il numero di episodi programmati e garantire una conclusione ordinata, Mediaset ha scelto di trasmettere due puntate a settimana.

Veronica Gentili – www.donnaglamour.it

Secondo il calendario aggiornato, le prossime puntate dell’Isola andranno in onda nei giorni del 16 e del 18 giugno, oltre al 23 e al 25 giugno. Il 30 giugno, invece, andrà in onda la semifinale, mentre la conclusione finale sarà il 2 luglio.

Una scelta strategica per non accavallare i programmi di punta e lasciare spazio a un altro format amatissimo: Temptation Island.

Filippo Bisciglia torna con Temptation Island: tutto pronto per l’inizio

Dopo la conclusione dell’Isola dei Famosi, il testimone passerà a Filippo Bisciglia, confermato alla guida di Temptation Island per la decima edizione consecutiva, che andrà in onda a partire da giovedì 3 luglio.

Tuttavia, quest’anno il reality delle tentazioni porta con sé un’importante novità: cambia la location. Niente più Sardegna, questa volta le coppie si confronteranno al Calalandrusa Beach & Nature Resort di Guardavalle Marina, in Calabria.

Le prime anticipazioni promettono già emozioni forti: discussioni accese, momenti di crisi e lacrime hanno fatto capolino sin dai primi video di presentazioni delle coppie, promettendo uno spettacolo coinvolgente, come ogni edizione.