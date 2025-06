Sapevi che Beppe Severgnini è un grandissimo appassionato di…? Ecco alcune curiosità sul giornalista e saggista!

Beppe Severgnini è un giornalista e saggista italiano, ma anche conduttore televisivo. Nella sua carriera è stato firma de Il Giornale e dell‘International New York Times, nonché vicedirettore de Il Corriere della Sera, ed è conosciuto per essere stato il creatore del forum giornalistico online Italians diventato nel corso degli anni un appuntamento fisso per milioni di lettori. Per chi non lo conoscesse, ecco alcune chicche riguardanti la sua vita privata e professionale!

Beppe Severgnini, chi è: biografia e carriera

Beppe Severgnini, all’anagrafe Giuseppe, è nato il 26 dicembre del 1956 a Crema, del segno zodiacale del Capricorno. Figlio del notaio Angelo Severgnini e di Carla Tonghini, dopo la maturità classica presso il Liceo Alessandro Iacchetti, ha conseguito una laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Pavia. Sapevi che ha svolto un tirocinio presso la Comunità Europea di Bruxelles?

A soli 27 anni comincia la sua carriera da giornalista entrando ne Il Giornale diretto da Indro Montanelli. Inizialmente è inviato da Londra e successivamente è inviato dalla Russia e Cina. Nel 1994 approda a La Voce e diventa corrispondente da Washington. L’anno dopo arriva a Il Corriere della Sera diventandone una delle firme più conosciute ed importanti. Si è occupato in prima persona del portale online del giornale.

Tra le sue collaborazioni giornalistiche ci sono anche La Gazzetta dello Sport, The European, The Sunday Times, The Economist e il Financial Times. Ha condotto diversi programmi anche in radio, e fra i più famosi ricordiamo Inglese perfetto, Atlantis, L’utopoista.

Inoltre è stato anche opinionista di diversi programmi trasmessi su Radio Monte Carlo, BBC Radio 4 e Virgin Radio. Per la televisione: ha ideato e condotto Italians, cioè italiani, Luoghi comuni. Un viaggio in Italia. Dal 2004 ha collaborato per anni per Sky Tg 24 con il programma Severgnini alle 10, mentre nel 2011 è tra gli ospiti fissi de Le invasioni barbariche di Daria Bignardi e commentatore fisso di Otto e mezzo su LA7.

Severgnini è creatore e fondatore del forum online Italians, considerato uno dei forum di giornalismo online di maggior successo. Il forum è diventato anche una rubrica pubblicata sull’edizione cartacea del Corriere e del settimanale Sette.

Non si contano i libri e saggi pubblicati da Beppe Servignini: da Parlar sul Serio. Storie di Crema, Inglesi, Italiani con valigia. Il Belpaese in viaggio, Italiani si diventa, Manuale del perfetto interista, Italiani di domani. Otto porte sul futuro, Signori, si cambia. In viaggio sui treni della vita e tanti altri.

La vita privata

Per quanto riguarda la vita privata, Beppe Severgnini non ama dare in pasto ai riflettori ciò che concerne la sua sfera personale. Il giornalista, infatti, ha una vita piuttosto tranquilla.

La moglie di Beppe Severgnini è Ortensia Marazzi, autrice di Londra 1:12.000 e discendente di Fortunato Marazzi. La coppia ha un figlio di nome Antonio e un gatto di nome Priscilla. Ecco una sua foto. Vive a Crema e a Milano; non sono noti i suoi guadagni e il suo patrimonio.

Chi è Ortensia Marazzi

Ortensia Marazzi è conosciuta principalmente come la compagna di vita del giornalista Beppe Severgnini, ma è anche erede di una figura di spicco della storia italiana: il generale, politico e poeta Fortunato Marazzi. Originaria di Crema, di lei si conosce poco, se non il forte legame con le sue radici e l’impegno nel sociale.

Fa parte del Consiglio di amministrazione della Fondazione ABIO, dedicata al benessere dei bambini negli ospedali, e gestisce Villa Marazzi, dimora storica oggi prestigiosa location per eventi. Dalla sua unione con Severgnini è nato un figlio, Antonio, e la coppia ha vissuto a lungo all’estero, in particolare negli Stati Uniti.

Le curiosità su Beppe Servegnini

– Oltre alla sua vita famigliare a al suo mestiere, c’è un’altra grande passione nella vita di Beppe, ed è il calcio! La sua squadra del cuore è l’Inter, e infatti è presidente dell’inter Club di Kabul.

– Nella sua vita, inoltre, Beppe ha anche giocato nell’Osvaldo Soriano Football Club, ovvero la nazionale italiana di calcio degli scrittori.

– Interessante anche il capitolo sulle sue onorificenze: nel 2001 viene nominato Officer (of the Order) of British Empire dalla Regina d’Inghilterra, e nel 2011 Napolitano lo isignisce del titolo Commendatore della Repubblica. Lo stesso anno ha ricevuto la medaglia teresiana dell’Università degli Studi di Pavia. Ma non finsice qui: qualche anno prima, nel 2004, viene nominato European journalist of the year dal settimanale belga European voice!

– Beppe Severgnini porta alla ribalta storie tratte dai suoi libri attraverso spettacoli teatrali coinvolgenti. “La vita è un viaggio” ispira un’intensa performance teatrale che esplora gli incontri inattesi in un aeroporto bloccato per uno sciopero. Il debutto avviene al Festival della letteratura di Mantova nel 2014, seguito da una tournée di cinquanta date in Italia e a Bruxelles fino al 2016.

– Ha insegnato in diverse università italiane e internazionali, tra cui Parma, Pavia, Bocconi, Middlebury College e MIT. Ha ricoperto ruoli accademici prestigiosi come Visiting Scholar a Oxford e Visiting Fellow a Ca’ Foscari. Dal 2009 al 2024 ha proseguito l’attività didattica in giornalismo e comunicazione, collaborando con l’Università di Milano e il Politecnico, fino al ritorno all’Università di Pavia.

– Politicamente si definisce un liberale progressista e si è detto a favore del DDL Zan.

– Ha un profilo su Instagram dove però posta soprattutto contenuti legati al suo lavoro.