Svelata la prima coppia della nuova edizione di Temptation Island 2025. Tutti i dettagli sulle novità in arrivo.

L’attesa è finita: Temptation Island sta per tornare. Il celebre reality dei sentimenti, condotto anche quest’anno da Filippo Bisciglia, debutterà in prima serata su Canale 5 giovedì 3 luglio 2025. Il pubblico affezionato potrà finalmente tornare a seguire le storie tormentate di coppie che decidono di mettersi alla prova, separate per settimane tra tentatori e tentatrici. Finalmente, dopo una lunga attesa, è arrivato l’annuncio della prima coppia del programma. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Alessio e Sonia M: la prima coppia di Temptation Island 2025

La prima coppia ufficiale a partecipare a Temptation Island 2025 è quella formata da Alessio, 39 anni e Sonia M., 48 anni, entrambi avvocati. Fin da subito, i due hanno mostrato una forte complessità nel loro rapporto, e promettono già scintille e dinamiche intriganti per i telespettatori.

Alessio ha spiegato così la sua decisione: “Ho scritto a Temptation perché il nostro rapporto è turbolento. Vivo le nostre giornate con emozioni negative che mi fanno soffrire“.

Dall’altra parte, Sonia M. ha espresso i suoi dubbi: “Avrei dovuto scrivere io. Negli ultimi due anni ho percepito un allontanamento da parte sua. Lo amo, ma ho paura di essere usata come è successo in passato“.

Qui il video di presentazione della coppia.

Temptation Island 2025: un’edizione esplosiva

Il pubblico di Temptation Island apprezza da sempre i conflitti, i colpi di scena e le emozioni autentiche. E la storia di Alessio e Sonia M. ha già tutte le carte in regola per catalizzare l’attenzione: una relazione in bilico, accuse implicite, paure mai sopite e un passato sentimentale difficile.

Inoltre, l’iniziale specificazione del cognome di Sonia (“Sonia M.”) lascia intuire la possibile presenza di un’altra concorrente con lo stesso nome.