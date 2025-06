Katy Perry e Orlando Bloom, relazione in crisi. Sempre più lontani, non vivono più la stessa vita. I rumors.

La relazione tra Katy Perry e Orlando Bloom sembra attraversare uno dei momenti più critici degli ultimi anni. Secondo fonti vicine alla coppia, i due starebbero vivendo una fase di profondo allontanamento, causato da stili di vita sempre più distanti e impegni professionali inconciliabili. La relazione arriverà a una conclusione? Scopriamo tutti i dettagli della crisi.

Katy Perry e Orlando Bloom sempre più distanti

“Trascorrono sempre più tempo separati” ha dichiarato una fonte a Us Weekly, “e non vivono più la stessa vita“.

Una seconda fonte conferma che i problemi di coppia non sarebbero affatto recenti: “Tutti intorno a loro sanno che le cose non vanno bene, e questo va avanti da un po’ di tempo“.

Katy Perry è attualmente impegnata nel suo tour mondiale Lifetimes, mentre Orlando Bloom è stato visto più spesso da solo negli ultimi mesi. Questo stile di vita frenetico e distante ha creato tensioni significative nel loro rapporto.

Nonostante il fidanzamento ufficiale risalga al 2019, il matrimonio sembra essere stato messo in secondo piano. Secondo indiscrezioni, sarebbe stata proprio la cantante a evitare qualsiasi pianificazione concreta delle nozze, causando ulteriore frustrazione nel compagno.

Una storia d’amore intensa, tra alti e bassi

La storia tra Katy Perry e Orlando Bloom è iniziata nel 2016, tra eventi mondani e passioni improvvise. Dopo una breve separazione nel 2017, i due sono tornati insieme e hanno avuto una figlia, Daisy Dove, nel 2020.

Nonostante l’apparente distanza, i due continuano a interagire sui social, scambiandosi “mi piace” e messaggi di supporto. Orlando Bloom, in un’intervista del 2024, ha dichiarato: “Non la cambierei per nulla al mondo, ma le nostre carriere sono universi paralleli difficili da conciliare“.

Anche la sfera lavorativa di Katy Perry, però, non sembra andare a gonfie vele. Infatti, il suo tour non sta ottenendo i risultati sperati, così come il suo ultimo album.