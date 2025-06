Relax in compagnia per Stefano De Martino che ha dato alcuni segnali controversi in tema amore. Continano i rumors sulla sua vita privata.

Continuano ad essere molteplici i gossip in tema amore su Stefano De Martino. Al netto delle voci di una “mamma Rai” arrabbiata e infastidita proprio per queste continue indiscrezioni sul giovane conduttore, ecco il diretto interessato continuare a “giocare” con quelle che sarebbero alcune delle donne a lui associate. Nelle stories Instagram del presentatore, infatti, ecco alcune possibili novità.

Stefano De Martino: i rumors su Gilda e Caroline

Sono ormai settimane che non si parla d’altro che della vita privata di Stefano De Martino. In particolare, negli ultimi tempi, al conduttore vengono associati nomi di ragazze, nuove o vecchie conoscenze. Di recente, sembrano essere tornati “di moda” quelli di Gilda Ambrosio e Caroline Tronelli che sono state protagoniste anche in queste ore…

De Martino, infatti, ha trascorso un weekend in barca in compagnia delle due ragazze ma non solo. Lo stesso presentatore ha giocato parecchio con le voci di questi ultimi tempi pubblicando delle foto insieme a loro, quasi andando a sfidare i giornali rosa.

Le foto social: nuova relazione o no?

A colpire dell’atteggiamento di De Martino sono state appunto le foto che sembrano studiate a regola d’arte, forse per confondore le idee ai giornalisti e ai paparazzi. Nelle foto condivise, infatti, lo stesso presentatore ha taggato le due ragazze quasi a volerne l’individuazione. Secondo alcuni, specie la foto che riguarda una delle due donne, ritratta con una confezione di biscotti, Stefano avrebbe voluto “ufficializzare” qualcosa anche se, francamente, sembra difficile che qualcosa di simile possa avvenire con tali modalità.

Cosa starà combinando quindi il conduttore? Probabilmente ha deciso solamente di farsi una risata e continuare a godersi vacanze e divertimento con le sue amiche – perché per il momento di questo si tratta almeno stando ai più -. Stop!