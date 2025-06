Lino Banfi: “I miei mi volevano prete. Mi proposero Don Matteo”

Il “nonno d’Italia” Lino Banfi ha raccontato alcuni retroscena sulla sua vita privata e professionale con tanto di passaggio sull’ipotesi Don Matteo.

Ha di recente ripercorso gli ultimi giorni di vita della compianta moglie, svelando anche dettagli piuttosto tragici della malattia. Adesso, a Repubblica, il mitico Lino Banfi ha avuto modo di parlare di sé tra vita privata e professionale con annesso retroscena legato ad una proposta ricevuta, a quanto pare, per diventare Don Matteo, ruolo che poi sappiamo sia diventato iconico con Terence Hill prima e Raoul Bova poi.

Lino Banfi e l’infanzia difficile

Nel corso dell’interessante intervista a Repubblica, Lino Banfi ha raccontato alcuni aspetti della sua vita sottolineando come, ormai all’età di novanta anni, si sia reso conto che per carattere abbia sempre fatto sorridere tutti ma che, alla fine, nessuno o quasi lo abbia fatto con lui. “Appena nato, mia madre diceva che quando ho aperto gli occhi avevo un sorriso enorme”, ha detto l’uomo.

Lino Banfi – www.donnaglamour.it

Banfi è cresciuto in un periodo difficile, di guerra e bombardamenti ma il sorriso lo ha sempre accompagnato: “[…] Poi sono cresciuto e sono andato in seminario, i miei mi volevano prete. Avevo undici anni. Anche lì, durante le recite sacre, facevo ridere tutti. E oggi che ho quasi novant’anni, la domanda che mi faccio è: ‘Ma a me, chi ‘ch***o’ mi ha fatto ridere?”.

Il retroscena su “nonno Libero” e Don Matteo

Il mitico attore ha anche aggiunto in simpatico e inedito retroscena legato alla sua carriera. Diventato il “nonno d’Italia” grazie al ruolo di nonno Libero in Un Medico in Famiglia, Banfi ha spiegato: “Quando fui chiamato per il nonno di Il medico, dalla Lux di Matilde Bernabei ricevetti la proposta per fare un prete di provincia che, il basco in testa, combatte con i preti giovani con la barbetta curata, una serie molto lunga, sempre per Rai 1, hanno provato a farmi firmare un’esclusiva, ma alla fine sempre per loro ho lavorato. Chissà, forse avrei fatto Don Matteo e si sarebbe chiamato in un altro modo”, ha raccontato l’attore le cui parole sono state riportate anche da Leggo e Fanpage.