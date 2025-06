La bellissima Cecilia Rodriguez ha raccontato ai suoi fan come sta procedendo la gravidanza e come si comporta la piccola Clara Isabel.

Dopo la breve vacanza tra mamme o future tali con Giulia De Lellis e Aurora Ramazzotti, ecco Cecilia Rodriguez prendersi un momento per sé e per i fan al fine di raccontare come stia procedendo la gravidanza con quelli che sono a tutti gli effetti i primi calci della piccola Clara Isabel che inzia a farsi sentire. E parecchio…

Cecilia Rodriguez e la gravidanza

Da diverso tempo Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser stavano aspettando di poter diventare genitori. Nelle scorse settimane, la coppia ha finalmente dato il lieto annuncio confermando quelle che erano state le prime indiscrezioni sul loro conto. I due diventeranno presto mamma e papà e a quanto pare Chechu sta iniziando a fare i conti con i primi movimenti della bimba.

Cecilia Rodriguez – www.donnaglamour.it

Tramite alcune stories su Instagram, l’argentina ha voluto mostrarsi con tanto di pancione e far capire ai fan come la piccola Clara Isabel stia crescendo e si stia facendo sentire: “Clara si fa sentire tantissimo, comincia a dare i suoi primi calcetti, si gira… Non ho capito cosa fa…”, ha ammesso la futura mamma spiegando anche che la bimba, in certi momenti, sia “tremenda”.

Il siparietto sui calci

Per dare conferma di quanto la piccola si stia iniziando a muovere vivacemente, la Rodriguez ha provato a mostrare la pancia ai fan stuzzicando con la sua voce la bimba: “Non capisco perché ogni volta che ti registro, tu ti fermi. Immobile”, ha detto Chechu cercando di far vedere i movimenti della bimba senza risultato.

E ancora: “Clara Isabel? Dai non ti riprendo più, non ti sto più registrando… Niente? Facci vedere come ti muovi. Piccola? Sono qui con la Nina e Nino (i due cagnolini di famiglia, ndr). Hai fame? Anche io ho fame… Niente? Va beh, ciao”, ha detto delusa l’argentina che avrà senza dubbio modo di mostrare la crescita e le mosse della figlia più in là.