Una vacanza di lavoro organizzata da Giulia De Lellis ha visto coinvolte anche Cecilia Rodriguez e Aurora Ramazzotti. La location e le foto.

Se nelle ultime giornate Cecilia Rodriguez ha fatto parlare per alcune situazioni poco chiare in famiglia, ecco che in queste ore l’argentina è stata protagonista insieme ad Aurora Ramazzotti di un evento organizzato nei minimi dettagli dalla sua amica Giulia De Lellis che ha optato per una “vacanza lavoro” in una location mozzafiato al fine di promuovere il suo marchio di beauty.

Giulia De Lellis e l’evento perfetto

Adesso sono tornate alla loro vita di tutti i giorni ma per Giulia De Lellis, Cecilia Rodriguez e Aurora Ramazzotti gli ultimi giorni sono stati all’insegna della pace della campagna, del sole e della piscina oltre che di tanti momenti senza pensieri. Il tutto organizzato dalla compagna di Tony Effe al fine di promuovere il suo marchio di prodotti beauty.

Come è stato possibile capire dai contenuti condivisi dalle protagoniste, la De Lellis ha organizzato il tutto al fine di sponsorizzare il suo brand beauty presso la Tenuta Bertarello, in località Pontarello, in provincia di Viterbo, immersa nelle colline della Tuscia. Con Auri, Chechu e Giulia anche Martina Ravotti, influencer e titolare di un marchio di abbigliamento, Pars Animae Meae.

Le foto e il ringraziamento di Cecilia Rodriguez

L’appuntamento lavorativo ma anche di relax a quanto pare è stato davvero un successo anche a giudicare dal messaggio pubblicato in queste ore dalla Rodriguez che ha accompagnato il tutto da una serie di foto e un commento: “Gratitudine alla vita per questi momenti speciali”, ha scritto Chechu ringraziando la De Lellis e il suo marchio Audrer che “sa celebrare l’essenza autentica della bellezza,

per questa experience indimenticabile in un luogo semplicemente meraviglioso. Un mix perfetto tra cura, scambi e ispirazione. Porto con me a casa vere emozioni, tanto amore ma sopratutto tante risate grazie anche alla tua splendida mami”.