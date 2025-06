Una particolare reazione di Gerry Scotti durante un fuorionda in Mediaset è diventata virale suscitando qualche perplessità.

Gerry Scotti è da anni uno dei volti più amati del panorama televisivo italiano. Simbolo di garbo e simpatia, è al timone di programmi molto seguiti che sono da tempo tra le trasmissioni più amate dal pubblico di Canale 5 e in generale delle reti Mediaset. Nonostante la sua lunga carriera all’insegna della professionalità, nelle ultime ore il celebre conduttore è finito al centro delle polemiche per un episodio che ha suscitato molte critiche online e che nulla ha a che vedere con la simpatica caduta a Striscia la Notizia di qualche tempo fa.

Gerry Scotti e l’episodio fuorionda

Dando uno sguardo al mondo del web e dei social è stato possibile osservare una clip video davvero curiosa che ha riguardato Gerry Scotti. Il conduttore, infatti, è stato pizzicato in un momento particolare nel quale è sembrato quasi seccato, cosa che raramente gli capita, con un fan. Nello specifico tutto è partito da una richiesta di una signora.

Gerry Scotti – www.donnaglamour.it

La donna ha posto una domanda al mitico presentatore che, evidentemente alle prese con il suo lavoro, ha risposto in modo un po’ infastidito nonostante la signora gli avesse chiesto “solo” un breve saluto per suo nipote che, evidentemente, come milioni di italiani, è un grande estimatore del conduttore di Mediaset.

Il video e le reazioni

Come detto, nel breve filmato pubblicato su TikTok qualche tempo fa si vede una signora avvicinarsi a Scotti per chiedergli, in tono gentile, se fosse possibile registrare un saluto per il nipote. La risposta del conduttore, però, ha lasciato perplessi molti utenti. Leggermente infastidito o forse semplicemente di fretta, Scotti ha, infatti, replicato: “Vuoi la foto? Però sbrigati”. Un’espressione giudicata da molti fuori luogo, tanto da generare un’ondata di reazioni negative sui social.

Il filmato ha fatto rapidamente il giro del web, raccogliendo visualizzazioni e commenti a non finire. Diversi utenti si sono detti delusi dall’atteggiamento del presentatore, sottolineando come non si sarebbero mai aspettati un comportamento così freddo e poco accogliente da parte sua. Alcuni hanno provato a giustificarlo, ipotizzando che potesse trovarsi in un momento di stanchezza o sotto pressione, o magari, come crediamo, semplicemente in un tempo morto delle registrazioni di qualche programma e che quindi non avesse effettivamente molto tempo per dedicarsi come avrebbe voluto lui stesso ai fan.