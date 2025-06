È morto in circostanze tragiche un caro amico del Principe William: addio a Sunjay Kapur, noto miliardario indiano. I fatti.

Non solo i rumors sulle condizioni di salute e la malattia di Re Carlo. A creare scompiglio nella testa e nel cuore della Famiglia Reale inglese, con particolare riferimento al Principe William, ci ha pensato un tremendo lutto che ha colpito un suo caro amico. È morto, infatti, a soli 53 anni Sunjay Kapur, miliardario indiano e amico di lunga data del Principe del Galles.

Morto Sunjay Kapur amico del Principe William

Sono ore di sgomento per quanto accaduto al noto miliardario indiano Sunjay Kapur. Secondo le informazioni trapelate in queste ore, l’uomo è stato colto da un arresto cardiaco durante una partita di polo disputata a Windsor, in Gran Bretagna. La vicenda è stata per lui fatale. Kapur, infatti, è morto a soli 53 anni e la sua dipartita è stata un vero e proprio macigno al cuore anche per il Principe William a cui era molto legato da una sincera amicizia.

Kate Middleton e William – www.donnaglamour.it

Dalle informazioni che sono filtrate, L’amicizia tra Kapur e il Principe del Galles sarebbe stata piuttosto importante e avrebbe avuto radici fin dal periodo scolastico. Pare, infatti, che i due siano diventati amici fin dai tempi della loro formazione accademica. Un legame coltivato negli anni e reso più forte dalle passioni in comune come lo sport oltre che dalla frequentazione dei più esclusivi luoghi del Regno Unito.

I dettagli sulla morte

A rendere ancora più amara la morte di Kapur, le modalità. Come detto, l’uomo avrebbe subito un arresto cardiaco durante una partita di polo. Tale problematica sarebbe insorta dopo che il 53enne avrebbe ingerito per puro caso un’ape, cosa che ha scatenato uno shock anafilattico. “È con profondo dolore che annunciamo la prematura scomparsa di Sunjay J. Kapur. Kapur ha svolto un ruolo fondamentale nel trasformare Sona Comstar in un’azienda globale di tecnologie per la mobilità basata sull’innovazione, la sostenibilità e lo scopo”, le parole dell’azienda in una nota ufficiale.