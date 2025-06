Re Carlo III combatte un cancro incurabile. William e Kate si preparano al futuro della monarchia, sono pronti a salire sul trono.

Negli ultimi giorni, una notizia preoccupante ha scosso il Regno Unito e il mondo intero: Re Carlo III sarebbe affetto da un cancro incurabile. A riportarlo sono fonti vicine alla casa reale, rilanciate da diversi tabloid britannici e americani. Secondo quanto trapelato, il sovrano non sarebbe in pericolo di vita immediato, ma convivrebbe con una malattia cronica che lo accompagnerà fino alla fine dei suoi giorni. Ma scopriamo tutti i dettagli dell’indiscrezione.

Re Carlo III: la discrezione di Buckingham Palace

Buckingham Palace ha tentato di contenere la fuga di notizie, sottolineando che il re “Sta vincendo la sua battaglia” e che si trova “Dall’altra parte” rispetto alla fase più critica.

Re Carlo III, nonostante la diagnosi, continua a svolgere i suoi impegni ufficiali: dalla recente cerimonia in Canada all’apertura del Parlamento, fino all’evento per i 35 anni della King’s Foundation a Londra, dove ha presenziato con il sorriso e il sostegno di celebrità come Kate Winslet e Meryl Streep.

Re Carlo III

Intanto gli eredi al trono, William e Kate, sono pronti a prendere il suo posto al trono di Inghilterra?

William e Kate pronti al trono

Mentre il re stringe i tempi per lasciare un’impronta duratura, il principe William e la principessa Kate Middleton emergono come protagonisti del futuro reale. Kate, recentemente guarita a sua volta da un tumore, ha ripreso pienamente il suo ruolo con sempre maggiore visibilità. I due sono ormai considerati la coppia destinata a guidare la monarchia britannica.

In occasione del Trooping the Colour, previsto per sabato prossimo, la famiglia reale si presenterà al completo, ovviamente con l’eccezione di Harry e Meghan, per il tradizionale saluto dal balcone di Buckingham Palace.

Un momento simbolico che intende rassicurare i sudditi e mostrare compattezza, ma Re Carlo III rinuncerà alla sfilata a cavallo per motivi di salute.