Alessandra Amoroso emozionata all’instore di Roma: BigMama arriva a sorpresa e il video conquista i social.

Nonostante la gravidanza, il tour instore di Alessandra Amoroso è iniziato, e lo ha fatto con un evento indimenticabile: durante il primo firma copie tenutosi ieri a Roma, la cantante salentina ha ricevuto una visita a sorpresa dalla rapper BigMama. Il momento inaspettato ha scatenato l’entusiasmo tra i fan presenti e online. Le due artiste, già protagoniste della hit estiva “Mezzo Rotto“, hanno dato prova ancora una volta del loro forte legame.

Una reunion piena di emozioni per Alessandra Amoroso

Durante l’evento, mentre Alessandra Amoroso firmava autografi e salutava il suo affezionato pubblico, BigMama è spuntata tra la folla, sorprendendola con una visita inaspettata.

La reazione della cantante non si è fatta attendere: “Sei una cretina. Ma dove stavi? Da dove sei entrata?” ha esclamato tra le risate, visibilmente commossa e divertita. Il momento è stato immortalato dai presenti e il video ha subito invaso i social, diventando virale nel giro di poche ore.

Alessandra Amoroso: un momento d’oro

La sorpresa arriva proprio nel giorno del lancio del nuovo album di Alessandra Amoroso, “Io non sarei“, che segna il ritorno discografico della cantante dopo tre anni e mezzo.

Il disco, composto da undici brani, include collaborazioni con Serena Brancale oltre naturalmente a “Mezzo Rotto”, simbolo della sua complicità musicale con BigMama.

Oltre all’instore, è partito anche il tour estivo che vedrà Alessandra Amoroso esibirsi in tutta Italia fino ad agosto, dove sfoggerà il suo pancione sul palco. Infatti, nei giorni scorsi la cantante ha dichiarato durante un’intervista emozionante: “Sto in un totale stato di grazia! È davvero stupendo salire sul palco con mia figlia, che non c’è ancora ma già c’è…“.