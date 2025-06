Alessandra Amoroso mostra con orgoglio il pancione e scherza: “Ciao mamma”

In dolce attesa della sua prima figlia, Alessandra Amoroso prosegue con gli impegni lavorativi e con orgoglio mostra il pancione.

L’abbiamo vista impegnarsi al massimo in queste ore con un super allenamento nonostante il pancione. Adesso, Alessandra Amoroso ha deciso di sfoggiare la sua forma in dolce attesa anche negli ultimi impegni lavorativi, tra cui il concerto al Maradona di Gigi D’Alessio al quale ha preso parte. Per lei, grandi emozioni e tantissimo affetto anche per l’arrivo della piccolina.

Alessandra Amoroso con il pancione non smette di lavorare

Alessandra Amoroso ha sorpreso e commosso i fan con un emozionante carosello di immagini pubblicato sui suoi profili social, in cui ha mostrato con orgoglio il pancione. La cantante salentina, da sempre molto riservata sulla sua vita privata, ha scelto un momento speciale per condividere questo frammento così intimo: la partecipazione ad una serie di eventi musicali che l’hanno vista protagonista, tra cui l’atteso concerto allo stadio Maradona di Napoli al fianco di Gigi D’Alessio.

Alessandra Amoroso – www.donnaglamour.it

La stessa Amoroso aveva spiegato ai fan e in generale a tutti quanti che la sua situazione di dolce attesa non l’avrebbe fermata dal prendere parte agli eventi e soprattutto non l’avrebbe sottratta dai concerti e dalle sue esibizioni. “Nel nostro settore si programma tutto in anticipo, quindi porterò avanti gli impegni previsti, anche con una mini me in pancia”, erano state le sue parole a Verissimo.

Le foto e il messaggio social

Detto, fatto. Sui social ecco, infatti, le immagini, che hanno rapidamente fatto il giro del web, che ritraggono Alessandra in diversi momenti del backstage e sul palco, con un sorriso radioso e la mano sul ventre ormai ben visibile. Il look scelto per l’occasione, semplice ma elegante, ha esaltato la sua bellezza e la serenità che traspare dal suo volto. “Ciao mamma”, la frase che la bella Amoroso ha deciso di condividere con i fan.