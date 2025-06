Il ballerino Andreas Muller ha festeggiato il compleanno in modo dolcissimo. Sui social il racconto di una giornata speciale con tanto di sorpresa.

Dopo aver annunciato l’inizio di una nuova misteriosa avventura, per Andreas Muller è stato tempo di festeggiare il su0 29esimo compleanno. Il ballerino, infatti, nelle scorse ore ha vissuto delle emozioni speciali legate a questo evento ed è stato sorpreso prima da un dolcissimo gesto della futura moglie, Veronica Peparini, e poi da una torta molto bella.

Andreas Muller: la sorpresa per il compleanno

Nella vita di Andreas Muller è tempo di cambiamenti e svolte, sia a livello professionale che privato. Detto della misteriosa avvenutra che lo vedrà coinvolto e della quale si attendono aggionamenti, il ballerino è prossimo a sposarsi con Veronica Peparini. Proprio la sua futura moglie gli ha voluto dedicare una bella sorpresa per il compleanno.

Il 2 giugno Muller ha compiuto 29 anni e allo scoccare della mezzanotte, la bella Veronica ha deciso di organizzargli una piccola sorpresa. Come è stato possibile vedere nelle stories Instagram, il ballerino ha spento le candeline con una torta improvvisata a casa insieme alla famiglia. “Auguri al mio futuro marito e papà di due gioielli. Che la vita ti sorrida sempre e che i tuoi sogni si possano realizzare”, sono state le parole della Peparini.

La torta, la dedica e le foto della festa

Dopo la sorpresa, è stato tempo anche di una seconda parte di festa, quella in compagnia di tutto il resto della famiglia e, ovviamente, anche delle sue gemelline Penelope e Ginevra. Per il ballerino e coreografo si tratta del primo compleanno da padree anche per questo nella torta in suo onore è stata inserita una bella scritta: “Auguri papà”. Lo stesso danzatore ha ringraziato per il gesto facendo una dedica alla sua famiglia: “Grazie vita, non ti ho mai amata abbastanza, ma sto cambiando, grazie all’amore”, il suo commento per le donne della sua vita e per tutti coloro che gli hanno fatto gli auguri.