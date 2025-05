“Mi sento un folle”: inizia la nuova misteriosa avventura di Andreas Muller

Nuovo inizio per Andreas Muller che ha condiviso uno scatto social dove ha spiegato di aver intrapreso un suo sogno che aveva da tempo.

Potrebbe essere pronto ad un clamoroso ritorno ad Amici, ma intanto Andreas Muller sta preparando l’inizio di una nuova avventura dai contorni ancora piuttosto misteriosi. Il noto ballerino, compagno e futuro marito di Veronica Peparini, ha pubblicato alcuni scatti sui social dove si è mostrato intento a fare dei lavori in un locale.

Andreas Muller: le foto misteriose

Sono settimane molto importanti nella vita di Andreas Muller. Il famoso ballerino ex Amici, infatti, sta per arrivare alla fatidica data delle nozze con Veronica Peparini ma non solo. A quanto pare, il danzatore ha iniziato un nuovo progetto misterioso del quale ha mostrato, per ora, solo alcune foto sui social lasciando tutti a bocca aperta.

Veronica Peparini e Andreas Muller – www.donnaglamour.it

Andreas non ha svelato il suo progetto ma ha fatto capire che si tratta di un sogno che aveva da tempo e che adesso è prossimo a realizzare (tra l’altro in prima persona visto che è lui stesso che sta lavorando tra cemento e attrezzi vari). Muller ha “passato la palla” ai suoi seguaci facendo sbizzarrire le persone con varie ipotesi.

Il messaggio con la nuova attività: di cosa si tratta?

Nel post Instagram condiviso, come detto, Muller non ha dato indizi ma ha solamente scritto nella didascalia: “Mi sento un folle! A settembre mi sposo, avremo finalmente le chiavi della casa dei nostri sogni e come se non bastasse ho deciso di rovinarmi definitivamente con un’altra pazzia che inaugurerò sempre a settembre”, le sue parole.

E ancora: “Chi mi conosce sa che da piccolo avevo un sogno, un mestiere… Chi indovina?”. Staremo a vedere se ci saranno novità. Qualcuno ha ipotizzato possa trattarsi di un’attività che ha a che vedere con i LEGO, passione di Andreas ma nessuna conferma per il momento.