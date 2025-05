Flora Canto contro Lunetta Savino: il commento stizzito in tv

A seguito dell’intervista di Lunetta Savino a Belve e un commento “di troppo” su Enrico Brignano ecco il commento stizzito di Flora Canto.

Ha fatto per certi versi scalpore l’intervista a Belve di Lunetta Savino che ha chiamato in causa in alcuni passaggi dei colleghi. In particolare Enrico Brignano giudicato “negativamente” in termini di baci sul set. Proprio tali parole hanno generato la reazione indispettita di Flora Canto, moglie appunto di Brignano, intervenuta a ‘La Volta Buona’.

Lunetta Savino e le parole su Brignano

Durante l’intervista a Belve di Lunetta Savino sono stati diversi i passaggi piuttosto “piccanti” che hanno fatto riferimento al lavoro della donna nel mondo del cinema, della tv e del teatro. Tra gli argomenti affrontati nel faccia a faccia con Francesca Fagnani non è mancato anche quello legato ai “baci sul set”. Un qualcosa che ha portato la donna a parlare anche dei colleghi.

Enrico Brignano e Flora Canto – www.donnaglamour.it

In questa ottica, la Savino ha chiamato in causa, su esplicita richiesta della Fagnani, il “peggior baciatore” con il quale si è confrontata sul set. Il nome fatto è stato quello di Enrico Brignano, attualmente sposato con Flora Canto. Proprio la donna, a distanza di qualche ora, ha sbottato, tra ironia e realtà, contro la Savino.

La frecciatina di Flora Canto alla Savino

Nel salotto de ‘La Volta Buona’, Flora Canto ha spiegato di non esserci rimasta benissimo nel sentire il nome del marito durante l’intervista della Savino. “Quando le altre ci toccano i mariti… Questa è stata un’uscita un po’ infelice, data anche dalla domanda. Questa cosa la sapevo anche da Enrico. Il bacio è stato faticoso. Lunetta ha dichiarato che non sopporta i baci sul set. Enrico è stato sempre galante”, le sue parole.

La Canto ha aggiunto: “Lunetta all’epoca aveva 10 anni più di lui e il ruolo non l’aiutava […]”. Successivamente la donna ha ulteriormente detto: “Dopo 4 ciak gli hanno detto che era arrivata la pizza e finalmente le ha dato quel bacio”. Ad ogni modo, al netto di un commento stizzito, per certi versi anche giustamente, la Canto ha precisato di non essersela presa più di tanto e che le sue parole siano state dette in tono scherzoso.