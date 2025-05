Ha ritrovato la felicità con il nuovo compagno e ha potuto festeggiare nel modo migliore l’arrivo dei 40 anni. Marco Carta si racconta.

Ha da poco parlato del suo passato con particolare riferimento all’esperienza ad Amici e al vero rapporto con Maria De Filippi. Quel periodo, però, ora è piuttosto distante per Marco Carta che in queste ore ha festeggiato l’arrivo dei 40 anni. Una data importante che ha segnato anche una volta grazie alla felicità ritrovata con un nuovo amore.

La festa per i 40 anni di Marco Carta

Come è stato possibile vedere dai suoi canali social, Marco Carta ha festeggiato in queste ore il suo 40esimo compleanno. Per l’artista sardo è stato un momento di grande gioia in compagnia degli affetti più cari e del suo nuovo compagno. In questo senso, proprio il cantante ha voluto sottolineare l’immensa felicità per questi attimi indimenticabili.

“Ho voluto festeggiare i miei nuovissimi 40 anni con tutti voi. Persone che conosco da tanto, da poco, da ‘abbastanza’. Abbastanza da aver lasciato un segno. Ho scelto di farlo con chi mi fa stare bene mi fa sentire a casa. Volevo raccontarvi (e non solo a voi) quanto sia grato di esistere, e quanto sia grato di essere luminoso, adesso. Ho i 40 più belli che potessi immaginare. Mi sento radiante. Mi sento compreso. Sento di esistere… e vedo che voi mi vedete. Questo, mi basta”, sono state le parole di Carta in un post social.

L’amore per il compagno chef e la felicità

Proprio a margine del compleanno, l’artista ha rilasciato una interessante intervista a Chi dove non sono mancati dei riferimenti all’arrivo dei 40 anni ma anche al nuovo compagno: Luca. “A 40 anni invece di sentirmi più vecchio, mi sento più sereno. La felicità, per me, è equilibrio. E io ora sto in equilibrio”, le sue parole.

E sul fidanzato: “Il mio compagno è lo chef più riservato del mondo, ma è l’uomo che mi ha fatto più bene in assoluto. Ho smesso di rincorrere l’idea di dover dimostrare sempre qualcosa. Oggi so chi sono, cosa voglio e soprattutto chi voglio accanto”.

Tra i vari passaggi anche uno molto bello e intenso: “[…] Non solo ha visto chi ero, ma mi ha fatto specchiare in quello sguardo. Da lì, ho iniziato a guardarmi in modo nuovo […]”, ha detto sul suo compagno Luca.