Lorenzo Spolverato si arrabbia contro i fan: “Ora basta”. Cosa è successo

Dopo la fine del Grande Fratello, Lorenzo Spolverato continua ad essere molto attivo e seguito sui social. Per certi versi anche troppo.

Indubbiamente è stato tra i protagonisti, nel bene e nel male, dell’ultima edizione del Grande Fratello con il suo rapporto con Shaila Gatta che continua ancora oggi a far parlare. Lorenzo Spolverato è tornato di prepotenza sui social con uno sfogo molto importante verso una parte dei suoi stessi fan che continuano a sostenere la “ship”, finita, con la Gatta.

Lorenzo Spolverato: la rabbia sui social per i regali

Nel corso di una diretta social rivolta ad una parte dei suoi fan, Lorenzo Spolverato ha deciso di esprimere alcune sensazioni di rabbia e fastidio per chi continua a far parte degli “Shailenzo”, ovvero la fanbase della ex coppia formata da lui e da Shaila Gatta, nata durante l’ultima edizione ora terminata del Grande Fratello.

“Non mi va, nel momento in cui arrivano queste cose non mi piace, ho chiesto gentilmente di non farle arrivare, di non spendere più soldi per regali di coppia, e continuano ad arrivare. E questo è quello che sto dicendo. Finitela, perché siete pesanti”, ha detto Lorenzo in una diretta Instagram alla sua fanbase con riferimento ai doni che continuano ad arrivargli e che sono dedicati a lui e alla Gatta.

La richiesta e il video

Lorenzo ha precisato che i doni di coppia, purtroppo, non sono più graditi e che alla fine vengono messi da parte “sotto al letto”. Una cosa che a quanto pare lo sta parecchio infastidendo: “Basta, ragazzi, siete pesanti. Quindi, in questo momento, dalle 3200 persone che ci sono in diretta in questo istante, se qualcuno tra gli Shailenzo, qualcuno del fandom, decide di andare via perché io ho deciso di fare la mia vita e di seguire la mia strada, di fregarmene dei regali di coppia perché finiscono effettivamente sotto il letto, perché sto pensando alla mia vita, se volete uscire, rimaniamo in quattro, ma saremo le quattro persone migliori del mondo […]”. A questo punto staremo a vedere se l’appello di Spolverato verrà ascoltato o meno.