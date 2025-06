Grande Fratello, rivoluzione: spunta la segnalazione sui nuovi opinionisti

Rivoluzione in vista per il Grande Fratello, almeno stando alle indiscrezioni che filtrano. Ecco cosa potrebbe accadere anche per gli opinionisti.

C’è aria di cambiamento al Grande Fratello in vista della prossima edizione. Diverse modifiche potrebbero essere messe in atto ad iniziare dal ruolo delle opinioniste con Beatrice Luzzi – di recente al centro di un pesante caso social – e Cesara Buonamici, prossime all’addio. Al loro posto si parla di Anna Pettinelli ma non solo…

Rivoluzione al Grande Fratello: cosa filtra

Per la prossima edizione del GF sembra che Mediaset stia pensando ad importanti cambiamenti ma non per quanto riguarda la conduzione. Possibile, infatti, che Alfonso Signorini resti al timone del reality show di Canale 5. Secondo fonti vicine alla produzione, invece, non dovrebbe essere questo il destino di Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici che non dovrebbero tornare nella prossima stagione.

Anna Pettinelli – www.donnaglamour.it

Al loro posto potrebbero esserci Anna Pettinelli e un altro nome a sorpresa che potrebbe non essere quello di Stefania Orlando come, invece, si era pensato alcune settimane fa. Inoltre, la produzione starebbe ipotizzando un’edizione ancora più lunga della precedente.

L’indiscrezione su Anna Pettinelli e gli opinionisti

Sebbene si tratti ancora di rumors e indiscrezioni, dando uno sguardo al profilo social dell’esperta di gossip Deianira Marzano, ci sarebbero voci interessanti non solo su Anna Pettinelli ma anche su chi dovrebbe essere al suo fianco. “Quest’anno come opinionista al Grande Fratello stanno valutando di inserire un ex concorrente del programma. La scelta è tra due giovani (uomini) che sono stati protagonisti indiscussi di una edizione”, si legge. “L’idea di mettere la Pettinelli insieme a Javier (Martinez ndr) o Lorenzo (Spolverato ndr) è nata proprio durante il Champion Vip. Ovviamente, i ragazzi non ne sanno nulla. Chi sceglieranno tra i due? Ehm. vabbè, ora lo sanno”. Sarà davvero così?