Selvaggia Roma si sposa: la proposta di nozze e il bellissimo anello

Selvaggia Roma si sposa. Il compagno Luca Teti le ha fatto la proposta di matrimonio. Le immagini emozionanti e il super anello.

Una bellissima notizia per Selvaggia Roma e Luca Teti che dopo aver realizzato il loro sogno di diventare genitori hanno deciso di convolare a nozze. Ebbene s’, perché la coppia ha comunicato di essere pronta al grande. La proposta di matrimonio è arrivata nel giorno del battesimo della loro piccola figlia, Luce.

Selvaggia Roma si sposa: la proposta

La gioia è sicuramente immensa, per i diretti interessati ma anche per i loro seguaci: Selvaggia Roma si sposa. Il compagno Luca Teti le ha fatto la proposta di matrimonio nel giorno del battesimo della loro primogenita, la piccola Luce, nata ad ottobre del 2024. A dare il lieto annuncio è stata l’ex volto di Temptation Island su Instagram.

La donna ha scelto di condividere questo bellissimo step della sua vita insieme al suo Luca con un post in cui ha condiviso il momento della sorpresa organizzata dal compagno. Durante la festa per il battesimo della piccola, Teti ha deciso di bendare la compagna e di portarla vicino ad una scritta gigante: “Mi vuoi sposare?”. La risposta è stata ovviamente, affermativa.

Le immagini e l’anello di fidanzamento

La coppia, come detto, ha voluto condividere la bella notizia pubblicamente sui social con un post davvero molto dolce: “Ecco amiche vi faccio vedere l’anello della proposta. Non so voi ma a me piace tantissimo. Amore hai scelto un anello bellissimo“, ha detto la Roma mostrando, appunto, anche l’anello di fidanzamento scelto dal futuro marito con solitario molto elegante e raffinato.

La coppia sta quindi preparandosi al meglio per un nuovo passo della relazione dopo aver superato il dolore per un aborto arrivato a seguito di una problematica legata al Citomegalovirus, un herpes pericoloso per il feto.