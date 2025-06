“Mia madre piangeva”: Arianna David ricorda la storia con Giorgio Faletti

La nota Arianna David ha raccontato alcuni aspetti della sua vita passata ricordando anche la relazione con il compianto Giorgio Faletti.

In passato aveva raccontato i suoi problemi con il fisico e il cibo. Ora, invece, Arianna David è tornata su un altro argomento delicato, quello della relazione avuta con il compianto Giorgio Faletti. La modella e soubrette, intervenuta a ‘La Volta Buona’ su Rai 1 ha spiegato come sia nata la loro storia e anche i motivi della rottura.

Arianna David e la storia con Giorgio Faletti

Ospite de ‘La Volta Buona’ su Rai 1 con Caterina Balivo, Arianna David ha parlato della sua passata relazione con il compianto Giorgio Faletti. All’epoca della loro storia, i due avevano una importante differenza d’età. “Portavo rispetto al personaggio che era anche perchè era molto più adulto”, ha spiegato in alcuni passaggi dell’intervista la donna.

Successivamente ha raccontato anche come si siano conosciuti e come siano arrivati a stare insieme: “Lui conduceva il programma dove ci siamo conosciuti (nel 1992 ndr). Dopo la trasmissione andavamo spesso a cena con il gruppo. Lui scherzava sempre e, tra una battuta e l’altra, ci siamo presi in simpatia. Poi la simpatia è diventata amore”, ha detto la David.

“Era un uomo di spessore, con grandi valori. Una persona di una cultura incredibile. Da lui ho imparato tantissimo, sia a livello umano che professionale”

La differenza d’età e la reazione della madre

A causa della differenza d’età, la David, almeno inizialmente, decise di tenere segreta la relazione: “Non lo dissi subito alla mia famiglia perchè comunque aveva 2 anni in meno di mia mamma; dovevo trovare il modo di entrare in questa sfera”, ha svelato a ‘La Volta Buona’ la donna. “Poi ovviamente la cosa è venuta alla luce, lo hanno conosciuto e frequentato”.

Proprio la famiglia, ed in particolare la madre della bella Arianna, fu uno dei motivi della fine della storia dopo circa un anno: “Mia mamma aveva paura che me ne andassi di casa. L’ho trovata in lacrime. Così ho detto a Giorgio che non era il momento giusto. Le nostre vite hanno preso poi strade diverse”.