Guè attacca Fedez in tv: “Non faccio soldi per una relazione o per mia figlia in mano”

Ospite a Belve, Guè non ha risparmiato pesanti critiche al “nemico” Fedez. Le parole di fuoco dell’artista in studio con Francesca Fagnani.

Da una parte la frecciata di Fedez a Tony Effe, dall’altra la stoccata senza precedenti di Guè proprio ai danni di Federico Lucia. Intervistato da Francesca Fagnani a Belve su Rai 2, infatti, Cosimo Fini, vero nome del rapper, ha deciso di manifestare apertamente quelle che sarebbero le differenze tra lui e Fedez appunto non risparmiandoli pesanti accuse.

Guè a Belve: la differenza con Fedez

Tra gli ospiti della puntata di martedì 3 giugno 2025 di Belve con Francesca Fagnani c’è anche Guè che tra i vari passaggi dell’intervista si è soffermato anche su Fedez e su quelle che sono le differenze tra loro due. Non sono mancante le scintille che si sono verificate fin dalle prime battute del faccia a faccia con la giornalista.

“Fedez è una persona, un personaggio che fa un qualcosa che è completamente l’opposto del mio”, ha precisato Guè. “Sinceramente io devo vedere una persona continuamente nei gossip, che gli basta cadere dalla bicicletta per far parlare di sé, a me non piace”.

L’attacco sul successo

Quando la Fagnani ha provato a spiegare e domandare come, in realtà, un po’ tutti stiano cercando il modo di fare successo e di ottenere visibilità, Guè ha replicato spiegando meglio la sua posizione: “Tutti cerchiamo il successo, dipende come lo fai. Non faccio soldi e successo per una relazione o per mia figlia in mano. Io faccio soldi e successo perché mi faccio un c**o così. Non vendo esclusive da accordo, dicendo cosa si deve dire. Non è questo. È un altro mestiere”, ha tuonato l’artista. Insomma, un parere decisamente senza peli sulla lingua che potrebbe essere destinato a ricevere pronte repliche da parte dell’interessato chiamato in causa.