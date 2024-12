“Pesavo 39 kg”: Arianna David racconta i problemi a fegato e reni

I problemi di salute legati all’anoressia e non solo. Le confessioni terribili di Arianna David sul peso e i disturbi alimentari.

Non è la prima volta che parla delle sue problematiche con l’anoressia ma in questo caso, nell’intervista a Gente, Arianna David è stata molto dettagliata nel fornire alcune spiegazioni in merito ai suoi guai legati ai disturbi dell’alimentazione. L’ex Miss Italia ha svelato di essere arrivata anche a pesare solamente 39 chili.

Arianna David, il peso e i problemi a fegato e reni

La lotta contro l’anoressia dura da anni e Arianna David ha scelto nell’ultimo periodo di parlarne anche per dare un messaggio importante a chi vive la sua stessa situazione.

Arianna David

“Sono arrivata a pesare 39 chili e sono alta 1,73″, ha dichiarato la donna. “Mi nutrivo solo con una carota e mezzo finocchio al giorno. Eppure mi vedevo grassa. Mi odiavo e il controllo sul cibo mi dava e ancora mi dà una sensazione di libertà”.

L’ex Miss ha svelato anche: “Quando metto su peso vado in crisi, non esco di casa per giorni. Eppure devo sforzarmi di mangiare perché decenni di malnutrizione hanno provocato danni al mio fisico, soprattutto a fegato e reni“.

Come sta ora

Negli anni la situazione della David è cambiata ma non è stata evidentemente risolta: “Ora peso 46 chili, ma devo aggiungere alla mia dieta le proteine, cosa difficilissima per me: io resto a digiuno fino a sera e poi mangio solo verdura”, ha ammesso a Gente.

La David ha spiegato di essere riuscita ad andare avanti solo grazie alla sua grande forza di volontà e per l’amore per i suoi due figli. “Ora sono seguita da un team di esperti ma per anni ho incontrato solo psicologi poco empatici e ogni volta ho lasciato”, ha raccontato ancora la donna.