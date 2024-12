Chiara Ferragni, nell’albero di Natale spunta un dettaglio… su Fedez

Si avvicina il Natale, il primo da separati per Chiara Ferragni e Fedez. Eppure sull’albero dell’influencer sarebbe spuntato un addobbo particolare…

Resteranno per sempre i Ferragnez e, anche al netto della separazione, ormai ufficiale, se si nomina Chiara Ferragni non si può citare anche Fedez. In questo senso, sull’albero di Natale creato quest’anno dall’influencer sarebbe spuntato proprio un dettaglio relativo al rapper e alla famiglia con lui creata. Alcuni utenti social avrebbero notato un addobbo particolare…

Chiara Ferragni, l’addobbo dell’albero di Natale con Fedez

Sono ormai separati ufficialmente, ma tra Chiara Ferragni e Fedez la storia non finirà mai anche grazie ai due bellissimi bimbi che hanno messo al mondo, Leone e Vittoria. In questo senso, proprio per il bene dei piccoli, sembra che l’influencer abbia “concesso” un qualcosa di speciale per gli addobbi di Natale…

Chiara Ferragni

Stando a quanto raccontano alcuni utenti social, dopo che la Ferragni ha mostrato su TikTok e su Instagram l’albero di Natale fatto quest’anno, sarebbe apparso un addobbo molto particolare.

Nell’albero di Natale di Chiara ci sarebbei un addobbo, risalente allo scorso anno, che raffigura la famiglia Ferragnez al gran completo, anche con lo stesso Fedez. Qualche utente, secondo quanto riferito da Fanpage e Novella 2000 avrebbe chiesto spiegazioni alla Ferragni che dal canto suo avrebbe affermato: “Per i bimbi questo e altro”.

Nuove vite per gli ex Ferragnez

Detto della separazione, Chiara e Federico hanno iniziato due vite completamente diverse da separati. La Ferragni ha ripreso a sorridere grazie a Giovanni Tronchetti Provera con il quale, con ogni probabilità, trascorrerà il Natale 2024 con entrambe le rispettive famiglie riunite.

Per quanto concerne Fedez, invece, non è dato sapere con chi trascorrerà queste vacanze ma anche lui sembra aver ripreso a frequentare qualcuno, in particolare una giovane donna rimasta, per ora, ancora misteriosa.