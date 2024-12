Caterina Balivo: ecco quanto guadagna la conduttrice

Ecco quanto guadagna Caterina Balivo, uno dei volti più amati della televisione italiana e presentatrice di La volta buona.

Caterina Balivo è uno dei volti femminili più amati della televisione italiana. Ha esordito prestissimo sul piccolo schermo, subito dopo la sua esperienza a Miss Italia nel 1999 (in cui arrivò terzo), ha iniziato a lavorare per la Rai prima nelle vesti di valletta di Scommettiamo che?, poi come inviata per I raccomandati, infine da presentatrice di vari programmi. Negli ultimi anni ha avuto alcune parentesi a TV8 e a La7, ma dal 2023 è tornata sulla tv pubblica dove ora conduce, ogni pomeriggio, La volta buona su Rai 1. Ma quanto guadagna Caterina Balivo? Vediamolo insieme.

Caterina Balivo: quanto guadagna la conduttrice

Nel corso degli anni i compensi percepiti da Caterina Balivo sono via via aumentati e ora, anche se non ci sono conferme ufficiali a riguarda, si stima che il suo compenso sia di circa 250.000 euro all’anno per presentare tutti i pomeriggi, dal lunedì al venerdì dalla 14 alle 16, La volta buona su Rai 1.

Caterina Balivo

Un compenso che, se confermato, testimonierebbe la grande stima che da viale Mazzini nutrono per la presentatrice. Il compenso è simile a quello che percepiva per condire Vieni da me, che ha presentato dal 2018 al 2020, facendo registrare ottimi dati di ascolto. Tanto che quando è tornata alla Rai, dopo le parentesi a TV8 e a La7, le è stato affidato un programma dai contenuti molto simili: La volta buona è infatti, in un certo senso, la continuazione proprio di Vieni da me.

Il compenso di circa 250.000 euro a stagione che Caterina Balivo riceverebbe è inoltre la testimonianza più importante di quanto la presentatrice sia amata anche dal pubblico a casa: lo stipendio percepito dalla Rai è infatti il risultato degli ottimi dati di ascolto della sua trasmissione.