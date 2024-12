Il contadino cerca moglie 2024… e poi: le scelte finali e le coppie oggi

Si è concluso Il contadino cerca moglie 2024… e poi cosa è successo? Ecco quali sono le coppie del reality che stanno insieme.

Un’altra edizione de Il contadino cerca moglie è giunta alla conclusione. Quella andata in onda sul NOVE giovedì 12 dicembre è infatti stata l’ultima puntata dell’ottava stagione del reality show in cui alcuni contadini single cercano l’amore. In passato il programma ha fatto realmente nascere delle storie che tutt’ora proseguono, altre volte non è andata altrettanto bene e le coppie si sono poi separate. Ma dopo che è finito Il contadino cerca moglie 2024, quali coppie stanno ancora insieme?

Il contadino cerca moglie 2024: spoiler sulle scelte finali

Partiamo da Loris, il contadino meno giovane di questa edizione: arrivato alla fine del programma è stato chiamato a scegliere tra Maria, con cui era scattato un bacio passionale, e Roberta: alla fine la scelta è ricaduta proprio su Roberta, con cui ha iniziato la propria storia d’amore. Chi è invece è rimasto single alla fine di Il contadino cerca moglie 2024 è Mauro, che ha deciso di non scegliere né Adriana, né Ilaria.

Annamaria Lazzari, Contadino cerca moglie

Una delle scelte più complicate da prendere è stata quella di Roberto: sia con Gaia che con Simona erano scattati baci appassionati ma anche confidenze. Alla fine ha scelto Gaia. “Spero sia la donna con la quale passerò il resto della mia vita”, ha esclamato alla fine. Purtroppo, però, la coppia non è durata per molto tempo: Roberto e Gaia si sono infatti lasciati poco tempo la fine delle registrazioni del programma.

Quasi scontata la scelta finale di Marco, con cui nel corso delle scorse puntate era nato un particolare feeling con Giordana. Passando invece all’unica contadina protagonista di Il contadino cerca moglie 2024, ovvero Annamaria, che è stata chiamata a scegliere tra Mirco e Daniele: la scelta finale è stata per Daniele.