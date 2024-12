Il successo ma anche gli inizi complicati, l’operazione andata male e la nuova vita con compagna e il figlio: parla Lazza.

Ospite del podcast BSMT per una chiacchierata con Gianluca Gazzoli, Lazza ha raccontato tantissimi aspetti della sua vita, prima e dopo il grande successo. Non sono mancati passaggi delicati come un’operazione problematica che poteva costargli caro, ma anche un aspetto molto intimo legato alla sua nuova vita da padre.

“Ho rischiato di morire”: il racconto di Lazza

Intervistato durante il podcast BSMT con Gazzoli, Lazza ha raccontato l’importanza della musica nella sua vita e anche la promessa che si era fatto in un momento molto delicato visutto.

“La musica è quello che mi ha portato avanti nella vita, non lo dico per fare tenerezza”, ha esordito il cantante. “Un sacco di volte mi ha fatto mollare delle strade che avevo preso. Quando sono stato ricoverato nel 2016, me la sono vista proprio brutta. Mi sono promesso ‘Se esco di qua e prendo una strada è quella’ […]”.

L’artista ha spiegato cosa gli sia capitato: “Ho avuto questa peritonite presa male, che si è poi tramutata nel giro di una settimana in un’occlusione intestinale. Non so se sono stato io o se è il primo intervento che è andato male. Poi mi si è girato l’intestino. Infatti io ho un taglio lungo così sulla pancia e lì ho rischiato. Cioè se mi acchiappava un’ora dopo, arrivederci e grazie“, ha detto Lazza spiegando quindi di aver rischiato di morire.

“Ci si è spaventati e in una settimana ho perso 13 Kg. Da là ho fame di quello che sto facendo, non è mai stata una cosa economica […]”.

La vita con Greta e il primo figlio

Tra i tanti temi affrontati a BSMT anche la sua attuale famiglia: “Greta? La conosco da 15 anni. Lei andava al liceo di fianco al conservatorio. Io la vedevo al bar tutte le mattine”, ha detto Lazza.

Sull’arrivo del suo primo figlio: “Io coi bambini sono bravissimo. Tra l’altro ho molta più pazienza di lei. Gli ho preso già un sacco di roba, cioè per dirti già Porsche mi ha mandato la macchinina a casa. Quella per andare in giro ci vai tu quella di bello figo, me l’hanno mandata azzurra. Quando ho scopero di essere papà? Ero a Parigi alla Fashion week. Ma già lo sapevo, sai quando ti senti le cose. Greta mi fa ‘Mi sento un po’ strana’. Le dico di fare un test, che era incinta centopercento. Come l’ho presa? Super“, ha detto l’artista spiegando di aver cercato il bebè con la sua dolce metà.