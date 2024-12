Fedez, arriva lo strano “dissing” di Geppi Cucciari e Frankie hi-nrg mc

Curioso momento durante ‘Spendida cornice’ con Geppi Cucciari e Frankie hi-nrg mc che se la sono “presa” con Fedez…

Chi di dissing ferisce di dissing… perisce. Si fa per dire, ma Fedez è finito nel mirino non di un rivale rapper, bensì di Geppi Cucciari e Frankie hi-nrg mc che si sono scatenati durante l’ultima puntata di ‘Splendida cornice’ andata in onda su Rai 3. Federico è stato citato, in modo indiretto, in alcune strofe che sembravano proprio far riferimento a lui.

Fedez, il dissing di Geppi Cucciari e Frankie hi-nrg mc

Sono passate solo alcune settimane dal famoso dissing tra Fedez e Tony Effe ma eccone un altro. Questa volte ben diverso e che non vede protagonisti solo i rapper…

A prendersi la scena sono stati anche Geppi Cucciari e Frankie hi-nrg mc che durante l’ultima puntata di ‘Splendida cornice’ su Rai 3 hanno dato vita ad un siparietto super divertente.

La Cucciari ha voluto rifare a modo suo il brano “Quelli che benpensano” insieme al suo creatore, Frankie hi-nrg mc. In questo senso, le parole sono cambiate e hanno visto diversi passaggi divertenti e super pungenti, come detto, soprattutto verso Fedez…

I passaggi salienti e il video

Nello specifico, la padrona di casa e Frankie hi-nrg mc hanno richiamato il video del singolo e in alcuni passaggi hanno cantato: “Basta con le posse, vivo in un residence full optional Vigilanza H-24,

zero nome sul citofono per tenere i poveri lontani dalla porta”.

Ma non solo: “C’ho gli ultras e che mi fanno scorta. Un bonifico con cifre belle in evidenza e mi vanto un post su Instagram di far beneficenza. Tra le femministe sto mal volentieri, meglio il patriarcato, oggi come ieri. Lo faccio trasparire pure nelle trasmissioni, ci invito i fascistoni, fumandoci cannoni“.

I riferimenti, in questo caso, sembrano evidenti. Sia ai rapporti tra Fedez e i tifosi di Inter e Milan sia al recente invito del rapper a Roberto Vannacci nel suo nuovo podcast.