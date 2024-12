Flavia Vento spiega la scenata di Mammucari a Belve: “Non ha retto”

Dopo essere stata chiamata in causa da Teo Mammucari e Belve, Flavia Vento ha detto la sua su quanto successo da Francesca Fagnani.

La scenata di Teo Mammucari a Belve da Francesca Fagnani con tanto di intervista interrotta dopo pochi minuti ha fatto molto discutere in settimana. Chiamata in causa dallo stesso comico è stata Flavia Vento che, intervenuta a ‘La Volta Buona’, oltre a chiedere le scuse da parte dell’uomo ha dato una sua versione dei fatti.

Flavia Vento, le scuse da Mammucari

Flavia Vento, citata da Mammucari durante la breve intervista a Belve, è stata ospite di Caterina Balivo a ‘La Volta Buona’ e ha provato a dare la sua versione dei fatti su quanto accaduto.

“Quando ha detto il nome mio ci sono rimasta, anche perché era proprio fuori luogo, non c’entrava niente. Mi ha dato molto fastidio”, ha ammesso la soubrette.

Flavia Vento

In questo senso, la Vento ha proseguito spiegando che lei abbia portato avanti un’intervista ben diversa da quella di Mammucari sapendo affrontare anche le critiche e le prese in giro: “Io ho fatto un’intervista molto divertente, ho avuto tanti commenti positivi. Sono stata contenta di fare ‘Belve’. Quindi questa cosa la voglio approfondire e spero che mi chieda scusa“.

Cosa è andato storto nell’intervista di Mammucari

Dal canto suo, la soubrette ha dato una visione esterna di quanto potrebbe essere accaduto nel faccia a faccia tra Mammucari e la Fagnani. “A me dispiace per lui che non ha retto alle domande della Fagnani. Continuava a dire ‘mi dai del lei’, ma dà del lei a tutti. Ma poi è lui che l’ha chiamata per farsi intervistare, sapeva com’è il programma e non è riuscito a rispondere”.

Ma il punto di rottura si sarebbe verificato successivamente: “Lui si è molto risentito quando lei gli ha detto che un giornalista lo aveva definito una ‘carogna’. Al termine ‘carogna’ lui si è proprio offeso. Non ha retto. Non so perché, ma si vede che quando lei gli dice così lui si alza e dice che se ne va”, ha detto ancora la Vento a ‘La Volta Buona‘.