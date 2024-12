Guillermo Mariotto è sparito: chiuso il profilo Instagram e su Ballando…

Dopo la fuga da Ballando con le Stelle, Guillermo Mariotto sembra essere sparito del tutto dalla scena. Il mistero anche dal profilo Instagram cancellato…

Il giallo attorno alla figura di Guillermo Mariotto continua. Dopo l’addio improvviso dalla puntata di Ballando con le Stelle senza apparenti motivi ufficiali confermati, il giudice del programma è stato al centro di un altro caso relativo a presunte molestie ai danni di un ballerino. Adesso, l’uomo sembra essersi defilato del tutto dalla scena cancellando persino il suo profilo Instagram…

Guillermo Mariotto sparito: profilo Instagram cancellato

Quale potrà essere il futuro di Guillermo Mariotto in televisione non lo sappiamo. Certo è che, però, il giudice di Ballando con le Stelle sta continuando ad animare le cronache dello spettacolo (e non solo).

L’uomo sembra essere sparito nel nulla e l’ultimo atto è arrivato dai social…

Guillermo Mariotto

In queste ore, alcuni utenti che volevano curiosare sui canali social di Mariotto hanno avuto una brutta notizia. Pare, infatti, che l’uomo sia uscito da Instagram. Il giudice di Ballando avrebbe cancellato l’account. Cliccando sopra il vecchio link in questione, infatti, esce “Pagina non trovata”.

L’uomo si è volutamente defilato dalla scena e non starebbe neppure rispondendo alle telefonate. Una vicenda che starebbe alimentando il mistero pure sulla sua prossima presenza nella semifinale di Ballando.

E su Ballando con le Stelle…

Al momento, infatti, non è chiaro se Mariotto sarà presente o meno alla prossima puntata di sabato dello show di Rai 1 con Milly Carlucci. La stessa conduttrice si era pronunciata sull’argomento definendo “grave” quanto accaduto.

Allo stesso tempo, via social, la padrona di casa di Ballando aveva detto: “Sabato finalmente risponderemo alla domanda su cui tutti quanti mi state assediando e cioè: ‘Ma Mariotto dove è finito?’. Lo scoprirete”.

Insomma, appuntamento a sabato sera per capire tutta la verità sulla vicenda…