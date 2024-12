Tina Cipollari, show a UeD: ballo scatenato con un corteggiatore, il video

Lascia sempre tutti a bocca aperta Tina Cipollari che a Uomini e Donne si è esibita in una danza scatenata con un corteggiatore…

Non mancano le sorprese a Uomini e Donne. E quando non sono i cavalieri o le dame e neppure i tronisti a darle, ecco intervenire… Tina Cipollari. Ebbene sì, perché la nota opinionista del dating show di Canale 5 è stata protagonista di una danza scatenata a centro studio in compagnia di un corteggiatore. Quello di Gemma Galgani…

Tina Cipollari, la danza col corteggiatore di Gemma

Una puntata decisamente frizzante quella andata in onda su Canale 5 di Uomini e Donne. A prendersi la scena e a strappare applausi e commenti social è stata Tina Cipollari.

Il motivo? L’opinionista si è divertita con il corteggiatore di Gemma Galgani, Fabio, scatenandosi in una danza a centro studio.

Maria De Filippi

La Cipollari non se l’è fatto ripetere due volte e quando è stato tempo di scendere “in pista” per ballare con Fabio, corteggiatore di Gemma Galgani, si è alzata e si è davvero sbizzarrita.

Sulle note di ‘Mezzo Rotto’, brano di Alessandra Amoroso e BigMama, la nota opinionista ha dato il meglio di sè ballando con Fabio e facendo capire in che modo andrebbe fatto un ballo “libero” e veramente senza freni.

Le reazioni

Come spesso accade, le mosse di Tina non sono piaciute a Gemma che è parsa esserci rimasta male per l’esagerazione (non è una novità) della Cipollari che anche dopo il ballo è uscita momentaneamente dallo studio stuzzicandola.

Ad ogni modo, se anche la Galgani non ha gradito, sui social tantissimi utenti hanno avuto la reazione opposta. “Favolosa Tina”, “Una bella risposta a Gemma, almeno Tina ha voglia di vivere e divertirsi”, “Ma cosa abbiamo appena visto? Stupenda. Anche Fabio che è stato al gioco”.