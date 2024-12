Helena Prestes, “nuova ship”: cosa succede al GF

Curioso momento per Helena Prestes al Grande Fratello. La modella si è avvicinata in pochissimo tempo ad una new entry…

Cosa sta succedendo al Grande Fratello tra Helena Prestes e la nuova entrata Zeudi? Chi lo sa. Quello che è certo è che le due ragazze si siano avvicinate tantissimo nelle ultime ore tanto da far impazzire alcuni utenti del web che hanno già parlato di “ship“. Ecco cosa si sono dette le modelle e perché i telespettatori hanno già fatto partire una valanga di commenti sul loro conto.

Helena Prestes e Zeudi al GF: cosa succede

Come detto, Helena Prestes si è avvicinata parecchio alla new entry, Zeudi Di Palma. Nelle ultime ore al GF, infatti, le due si sono lasciate andare ad alcune confidenze e la modella brasiliana si è molto aperta con la sua amica che, dal canto suo, ha ricambiato l’interesse per la sua storia.

Helena Prestes

“Sai che è bello sentirti parlare? Sì, ascoltarti mentre ti racconti”, ha detto Zeudi. “Qualcosa lo sapevo già, ti ho seguita un po’ da fuori. Ho sentito anche del tuo amore con il tuo ex. Come faccio a saperlo? Ne hai parlato con Iago”, ha proseguito la nuova entrata al GF.

Le due ragazze si sono avvicinate anche fisicamente con abbracci d’affetto e sorrisi. In questo senso in tanti sui social si sono sbizzarriti con commenti vari.

I commenti social

Gli abbracci e gli sguardi tra Helena e Zeudi, come detto, non sono passati inosservati ai telespettatori del GF e agli utenti social che subito si sono riversati a commentare varie clip delle due.

Sebbene sia troppo presto per parlare di amicizia, in tanti hanno già iniziato a scrivere “la nuova ship“. Non è dato sapere cosa possa accadere tra le due, ma sicuramente il feeling è stato molto evidente. Probabile che Helena possa aver trovato un’amica dopo un periodo di stress con tanti attacchi ricevuti.