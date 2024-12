“Esigo rispetto”: ad Amici scatta il provvedimento per l’allievo

Momento di grande amarezza ad Amici per Anna Pettinelli che ha richiamato un allievo e ha deciso per un duro provvedimento.

Gli allievi della scuola di Amici sono sempre sotto pressione e, anche per questo, spesso esagerano nei commenti. Vedere per credere quanto accaduto nel corso dell’ultimo daytime del programma dove, dopo alcune parole di troppo, Trigno ha subito un durissimo richiamo da parte di Anna Pettinelli che ha optato per un provvedimento.

Amici, Anna Pettinelli furiosa con Trigno

Durante l’utimo daytime di Amici andato in onda, Anna Pettinelli è stata protagonista di una forte lezione verso il giovane cantante Trigno. Il ragazzo si era lasciato andare ad alcune considerazioni e atteggiamenti non rispettosi verso dei possibili sfidanti. Un fatto che la maestra non ha fatto passare liscio.

Anna Pettinelli

“Esigo rispetto per gli altri. Io esigo il rispetto che tu non hai avuto”, ha detto la Pettinelli. “Sei andato avanti due ore a dire quelle cose Pietro”, ha tuonato ancora la professoressa nel corso del daytime.

Trigno ha provato a difendersi parlando di stress, ma la prof ha replicato: “No, no Pietro, queste cose le hai dentro […]. Inutile parlarne male (degli sfidanti ndr). Io posso fare una cosa: almeno ti insegno cosa è il rispetto: chiederà alla produzione di annullare la mia sfida con Luk3 e il suo sfidante sfida te. Così impari cosa è il rispetto”.

La prof Pettinelli non ha affatto apprezzato l'atteggiamento di TRIGNO durante la visione dei casting e… #Amici24 pic.twitter.com/s3rYNaiewD — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) December 13, 2024

Il provvedimento e la reazione

La Pettinelli, dopo aver parlato con Trigno, è quindi andata dalla produzione a chiedere se fosse possibile fare questa sfida cambiando tra Luk3 a Trigno e ha avuto il via libera.

Il ragazzo ha quindi ricevuto la notizia: “Non condivido un metodo di approccio alla situazione. Non penso sia giusto. Non sono l’unico. Sono d’accordo su tante cose che fai e che prendi ma non su questa su Luk3. Sono qui non per guardare gli altri ma per lavorare su me stesso […]. I commenti derivati da me non sono stati costruttivi. Lui è forte (lo sfidante ndr) […]”.