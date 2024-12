Tamberi, nuova fede al dito e gag esilarante: ecco come non la perderà più

Dopo aver perso la fede nella Senna, Gianmarco Tamberi ha un nuovo anello e non intende perderlo per nessuna ragione…

Gianmarco Tamberi, campione olimpico di salto in alto, ci ha regalato un altro momento memorabile, questa volta fuori dalla pedana. Infatti, il mitico atleta, dopo aver perso la fede nuziale nel fiume Senna durante i Giochi Olimpici di Parigi, ha condiviso un post su Instagram che ha strappato un sorriso a fan e follower di tutto il mondo.

Tamberi, nuova fede dopo i Giochi

Durante i Giochi Olimpici di Parigi, come noto, Gianmarco Tamberi ha vissuto una disavventura inaspettata. Mentre si trovava lungo la Senna, l’atleta ha accidentalmente perso la fede nuziale nel fiume. L’episodio ha fatto il giro dei media, alimentando l’affetto del pubblico per il campione, conosciuto non solo per i suoi risultati sportivi ma anche per la sua simpatia.

Gianmarco Tamberi

A quanto pare, però, dopo quell’episodio, Tamberi non si è lasciato abbattere e adesso ha fatto conoscere a tutti la novità che lo riguarda.

Il campionissimo, infatti, è riuscito a sostituire l’anello, e ha deciso di condividere il tutto su Instagram in modo originale.

La nuova fede: il video

“I said yes”, ha scritto Tamberi a corredo di un post social con tanto di foto con la nuova fede ma anche con un simpaticissimo filmato.

Nella clip, Gimbo ha fatto vedere l’anello e anche in che modo non intende più perderlo. L’atleta si è riempito la mano e il dito in questione con il nastro adesivo scatenando una serie di commenti divertenti dei fan.

La gag è stata accolta con entusiasmo con tante persone che hanno commentato: “Serve la colla, non il nastro adesivo”, “Bravo Gimbo, così si fa, mettine di più”. La vicenda ha dimostrato ancora una volta la personalità genuina di Tamberi e il grande affetto per lui da parte dei seguaci.